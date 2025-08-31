7 интересных фильмов на любой вкус, которые разорвут прокат в сентябре (видео)
Первый месяц осени подарит украинским зрителям целый ряд долгожданных премьер на больших экранах. В нашем списке ужасы, документалки, романтические и психологические драмы, экранизация аниме и еще много чего интересного. Каждый найдет что-то для себя!
Среди обязательных к просмотру картин — хиты разных жанров, в том числе хоррор "Заклятие 4: Последний обряд", сногсшибательная драма "Аббатство Даунтон", документалка "Антарктида" Антона Птушкина, а также смесь триллера с экшином "Одна битва за другой", где сыграл Леонардо Ди Каприо.
Коротко о каждом фильме Фокусу рассказывает менеджер по кинопрокату Андрей Пушкаш.
Борьба с демоном
- "Заклятие 4: Последний обряд", реж. Майкл Чавес (с 4-го сентября)
Начнем осень с, наверное, самого ожидаемого фильма этого года в жанре ужасы — "Заклятие 4: Последний обряд". Фильм будет последним во франшизе и завершит историю исследователей Эда и Лорейн Уоренов. Они на этот раз пересекутся с демоном, которого не смогли побороть во время своего первого дела. В сюжете должна появиться их взрослая дочь Джуди, а также знаменитая кукла "Анабель".
В основу фильма легла реальная история семьи Смурлов, которая в 1980-х годах столкнулась с паранормальными явлениями в своем доме в Пенсильвании. Кстати, Эд и Лорей Ворены — это реальные супруги, которые занимались исследованием паранормальных явлений в Америке. Эд умер еще в 2006 году, а Лорейн ушла из жизни в 2019-м. Ранее она лично участвовала в съемках предыдущих частей.
Путешествие на край света
- "Антарктида", реж. Антон Птушкин (с 4-го сентября)
Документальная лента путешественника Антона Птушкина рассказывает о путешествии на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Это история о людях, которые исследуют будущее планеты, живя в условиях, где нет магазинов, деревьев и личного пространства.
На презентации фильма Антон признался, что не планировал снимать фильм, а просто хотел снять выпуск для своего YouTube-канала, но материала было настолько много, что решил смонтировать целый фильм!
Лента ориентирован на общую аудиторию, поэтому подойдет для всей семьи. Отснятые кадры потрясающе смотрятся на большом экране.
Скандальный развод
- "Аббатство Даунтон", реж. Саймон Кертис (с 10-го сентября)
Роскошная драма станет завершающей во франшизе и покажет историю Леди Мэри, которая попадает в центр общественного скандала из-за своего развода, что угрожает репутации семьи, оставляя их в тяжелом финансовом положении. Она должна достойно преодолеть этот период, чтобы возглавить Даунтон после своего отца, лорда Кроули.
Это особенный фильм для фанатов, ведь заканчивается целая эпоха, длившаяся более десятилетия и охватившая сериал (2010-2015), два фильма (2019, 2022) и финал, который, скорее всего, будет посвящен Мэгги Смитт.
Охота на демонов
- "Убийца демонов: Замок бесконечности", реж. Харуо Сотозаки и Хикару Кондо (с 11-го сентября)
Экранизация, вероятно, самого популярного аниме в мире — Demon Slayer. Это история о герое, семью которого убили демоны, а сестру превратили в такого же монстра, именно поэтому он становится охотником, чтобы отомстить им, уничтожить главного антагониста — Мудзана — и вернуть свою сестру.
Создатели аниме ранее объявили, что планируют выпустить три полнометражных мультфильма и закончить франшизу. Первая из трех анонсированных картин выходит уже 11 сентября.
Сила любви против оккупации
- "Медовый месяц", реж. Жанна Озирна (с 11-го сентября)
Украинская психологическая драма с элементами триллера разворачивается на фоне полномасштабного вторжения. В центре истории молодая пара, которая проводит свою первую ночь в новой квартире под Киевом, однако уже на следующее утро оказывается в оккупации. Молодожены не могут эвакуироваться, поэтому вынуждены провести 5 дней в запертой квартире без воды, связи и запасов пищи.
Уникальный фильм, ведь сочетает максимально разные жанры, в частности триллер и романтическую драму. Главные герои проходят через сложные испытания, борясь со страхом ради выживания.
Путешествие в прошлое
- "Большое смелое красивое путешествие", реж. Когонада (с 18-го сентября)
Романтическое фэнтези-приключение о паре, которая познакомилась на свадьбе у общих друзей. Они находят магические двери и попадают в свои воспоминания — иногда грустные, иногда веселые, — чтобы переосмыслить или изменить свое прошлое.
Режиссер фильма Когонада (американец корейского происхождения) известен благодаря фильмам "Колумбус" и "После Янга", а также сериалам "Пачинко" и "Аколит". Одно из украшений фильма — его актеры: Марго Робби и Колин Фаррелл.
Поиск дочери
- "Одна битва за другой", реж. Пол Томас Андерсон (с 25-го сентября)
Заканчиваем сентябрь вместе с Леонардо Ди Каприо и его первой работы с Полом Томасом Андерсоном. Пол креативный режиссер, поэтому это будет смесь сатирической драмы с экшином, криминалом и триллером. Фильм расскажет историю Бобби — бывшего революционера, который после 16 лет тишины должен снова собрать свою команду, ведь их бывший враг похитил его дочь.
Собственно, фильм адаптирован по роману Томаса Пинчона "Vineland", но действие перенесено в XXI век. Потенциально лента может стать одной из лучших в этом году из-за политического подтекста, черного юмора и ноток абсурда, но интересно, как украинский зритель на это отреагирует.
