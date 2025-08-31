7 интересных фильмов на любой вкус, которые разорвут прокат в сентябре (видео)

Первый месяц осени подарит украинским зрителям целый ряд долгожданных премьер на больших экранах. В нашем списке ужасы, документалки, романтические и психологические драмы, экранизация аниме и еще много чего интересного. Каждый найдет что-то для себя!

Среди обязательных к просмотру картин — хиты разных жанров, в том числе хоррор "Заклятие 4: Последний обряд", сногсшибательная драма "Аббатство Даунтон", документалка "Антарктида" Антона Птушкина, а также смесь триллера с экшином "Одна битва за другой", где сыграл Леонардо Ди Каприо.

Коротко о каждом фильме Фокусу рассказывает менеджер по кинопрокату Андрей Пушкаш.

Борьба с демоном

"Заклятие 4: Последний обряд", реж. Майкл Чавес (с 4-го сентября)

Начнем осень с, наверное, самого ожидаемого фильма этого года в жанре ужасы — "Заклятие 4: Последний обряд". Фильм будет последним во франшизе и завершит историю исследователей Эда и Лорейн Уоренов. Они на этот раз пересекутся с демоном, которого не смогли побороть во время своего первого дела. В сюжете должна появиться их взрослая дочь Джуди, а также знаменитая кукла "Анабель".

В основу фильма легла реальная история семьи Смурлов, которая в 1980-х годах столкнулась с паранормальными явлениями в своем доме в Пенсильвании. Кстати, Эд и Лорей Ворены — это реальные супруги, которые занимались исследованием паранормальных явлений в Америке. Эд умер еще в 2006 году, а Лорейн ушла из жизни в 2019-м. Ранее она лично участвовала в съемках предыдущих частей.

Путешествие на край света

"Антарктида", реж. Антон Птушкин (с 4-го сентября)

Документальная лента путешественника Антона Птушкина рассказывает о путешествии на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Это история о людях, которые исследуют будущее планеты, живя в условиях, где нет магазинов, деревьев и личного пространства.

На презентации фильма Антон признался, что не планировал снимать фильм, а просто хотел снять выпуск для своего YouTube-канала, но материала было настолько много, что решил смонтировать целый фильм!

Лента ориентирован на общую аудиторию, поэтому подойдет для всей семьи. Отснятые кадры потрясающе смотрятся на большом экране.

Скандальный развод

"Аббатство Даунтон", реж. Саймон Кертис (с 10-го сентября)

Роскошная драма станет завершающей во франшизе и покажет историю Леди Мэри, которая попадает в центр общественного скандала из-за своего развода, что угрожает репутации семьи, оставляя их в тяжелом финансовом положении. Она должна достойно преодолеть этот период, чтобы возглавить Даунтон после своего отца, лорда Кроули.

Это особенный фильм для фанатов, ведь заканчивается целая эпоха, длившаяся более десятилетия и охватившая сериал (2010-2015), два фильма (2019, 2022) и финал, который, скорее всего, будет посвящен Мэгги Смитт.

Охота на демонов

"Убийца демонов: Замок бесконечности", реж. Харуо Сотозаки и Хикару Кондо (с 11-го сентября)

Экранизация, вероятно, самого популярного аниме в мире — Demon Slayer. Это история о герое, семью которого убили демоны, а сестру превратили в такого же монстра, именно поэтому он становится охотником, чтобы отомстить им, уничтожить главного антагониста — Мудзана — и вернуть свою сестру.

Создатели аниме ранее объявили, что планируют выпустить три полнометражных мультфильма и закончить франшизу. Первая из трех анонсированных картин выходит уже 11 сентября.

Сила любви против оккупации

"Медовый месяц", реж. Жанна Озирна (с 11-го сентября)

Украинская психологическая драма с элементами триллера разворачивается на фоне полномасштабного вторжения. В центре истории молодая пара, которая проводит свою первую ночь в новой квартире под Киевом, однако уже на следующее утро оказывается в оккупации. Молодожены не могут эвакуироваться, поэтому вынуждены провести 5 дней в запертой квартире без воды, связи и запасов пищи.

Уникальный фильм, ведь сочетает максимально разные жанры, в частности триллер и романтическую драму. Главные герои проходят через сложные испытания, борясь со страхом ради выживания.

Путешествие в прошлое

"Большое смелое красивое путешествие", реж. Когонада (с 18-го сентября)

Романтическое фэнтези-приключение о паре, которая познакомилась на свадьбе у общих друзей. Они находят магические двери и попадают в свои воспоминания — иногда грустные, иногда веселые, — чтобы переосмыслить или изменить свое прошлое.

Режиссер фильма Когонада (американец корейского происхождения) известен благодаря фильмам "Колумбус" и "После Янга", а также сериалам "Пачинко" и "Аколит". Одно из украшений фильма — его актеры: Марго Робби и Колин Фаррелл.

Поиск дочери

"Одна битва за другой", реж. Пол Томас Андерсон (с 25-го сентября)

Заканчиваем сентябрь вместе с Леонардо Ди Каприо и его первой работы с Полом Томасом Андерсоном. Пол креативный режиссер, поэтому это будет смесь сатирической драмы с экшином, криминалом и триллером. Фильм расскажет историю Бобби — бывшего революционера, который после 16 лет тишины должен снова собрать свою команду, ведь их бывший враг похитил его дочь.

Собственно, фильм адаптирован по роману Томаса Пинчона "Vineland", но действие перенесено в XXI век. Потенциально лента может стать одной из лучших в этом году из-за политического подтекста, черного юмора и ноток абсурда, но интересно, как украинский зритель на это отреагирует.

