Интриги, скандалы, расследования: 7 самых интересных фильмов октября в кино

В октябре планируется немало премьер, среди них: комедии, ужасы, документальные фильмы, фантастика, спортивные драмы и даже сатира. Зрителям точно будет на что посмотреть в кинотеатрах!

Коротко о самых интересных премьерах октября Фокусу рассказывает менеджер кинопроката Андрей Пушкаш. В его подборку попали релизы разных жанров, которые не оставят равнодушными даже привередливых ценителей кино. В частности, стоит обратить внимание на новый шедевр "Бугония" Йоргоса Лантимоса ("Бедные создания") с Эммой Стоун в главной роли. Пропустить эту новинку — преступление!

Украинский зомби-хоррор

"Каховский объект", реж. Алексей Тараненко (с 1 октября)

Октябрь начнется одним из крупнейших украинских релизов этого года — "Каховский объект". Это фильм ужасов об украинских военных, которые на территории Каховского водохранилища находят бункер. Там советская власть проводила опыты над людьми. Открыв таинственный тайник, воины попали в ловушку — наружу вылезли живые мертвецы.

Это первый полнометражный украинский зомби-хоррор, снятый студией Film.ua. В ленте присутствует прямая критика советской власти и ее идеологии. Режиссер с помощью игрового кино деромантизирует СССР.

Переплетение миров

"Трон Арес", реж. Йоаким Реннинг (с 9 октября)

Фанаты франшизы "Трон" и ценители киберпанка смогут оценить новый фильм о программе Арес. Главный герой (Джаред Лето) отправляется из цифрового мира в реальный для выполнения важной миссии.

Кстати, это будет первый фильм, где соединили цифровой и реальный миры. Вероятно, создатели оставили пространство для расширения франшизы, но все будет зависеть от кассовых сборов. Стоит отметить, что фанаты были приятно удивлены, когда Walt Disney Pictures продемонстрировали первый трейлер, где показаны элементы из вселенной Трон: темный атмосферный дизайн, световые трассы и следы.

Спортивная драма

"Несокрушимый", реж. Бенни Сафди (с 9 октября)

9 октября в прокат выходит резонансная спортивная драма, где сыграл Александр Усик! Фильм покажет реальную историю бойца MMA и UFC — Марка Керра, известного как "разрушительная машина". Он был настоящим чемпионом и прославился в медиа, однако, как часто случается, за картинкой успешного чемпиона скрывается куча личных проблем и препятствий.

Для Александра Усика это будет дебют в голливудском кино — он сыграл украинского кикбоксера Игоря Волчанчина. Кроме спортсмена, на экране появятся Эмили Блант и Дуэйн Джонсон в главной роли. Ничего так компания для дебюта!

Режиссер Бенни Сафди часто в своих фильмах акцентирует на психологическом состоянии героев и использует мрачную атмосферу, поэтому, кроме зрелищных боев, зрителям следует ожидать мощную внутреннюю драму.

Вдохновляющая документалка

"Второе дыхание", реж. Мария Кондакова (с 9 октября)

Лента о пяти украинских ветеранах с ампутациями. Вместе они должны подняться на вершину горы Килиманджаро (5 895 метров над уровнем моря) в Танзании и развернуть там украинский флаг.

Фильм показывает, как военные преодолевают не только физическую боль, но и внутреннюю, переосмысливают свои травмы, борются с горной болезнью и стереотипами. Подготовка военных длилась 4 месяца, а восхождение заняло аж 6 дней. Как сообщили продюсеры, этот проект — благотворительный. Все доходы от фильма будут переданы в фонд "Второе дыхание", помогающем ветеранам с ампутациями пройти физическую и психологическую реабилитацию.

Триллер о серийном убийце

"Черный телефон 2", реж. Скотт Дерриксон (с 16 октября)

Продолжение успешного триллера 2021 года по мотивам рассказа Стивена Кинга о похищении маленького мальчика, который оказывается в подвале серийного убийцы. Ребенку удается спастись с помощью послания от предыдущих жертв.

В этой части события происходят через 4 года. Главный герой, которому исполнилось 17 лет, пытается оправиться от пережитого, но его сестра получает странные звонки и видит один и тот же сон — об убитых трех парней в зимнем лагере. Чтобы найти связь между сном и звонками, они направляются в лагерь, где снова встречают убийцу.

Стивен Кинг уже оценил фильм, назвав его "сильнее первого". После кассового успеха первой части продолжение также доверили Скотту Дерриксону, который ранее снимал "Синистер", "Доктор Стрэндж" и нынешнюю премьеру на Netflix — "Ущелье".

Комедия о наболевшем

"Родительское собрание", реж. Митя Шмурак (с 30 октября)

Комедия о родительском собрании в школе, куда приходят родственники отличницы, озабоченная мама, отец, который пришел впервые, и богачи, готовые на все, чтобы их ребенок был первым. Понемногу собрание перерастает в настоящие дебаты, раскрывая недостатки школьной системы образования, личные семейные проблемы и тайны каждой из семей.

Студия "Мамахохотала" после успеха "Собрание ОСМД" поняла, что не следует останавливаться. Меньше чем за год они написали и сняли новый фильм, который обещает быть легким смешным и немного поучительным.

Новый шедевр

"Бугония", реж. Йоргос Лантимос (с 30 октября)

Заканчиваем месяц новым фильмом Йоргоса Лантимоса ("Бедные создания") с Эммой Стоун в главной роли. Это сатирическая фантастика о двух мужчинах, одержимых теорией заговора. Они похищают директора компании, потому что уверены, что она инопланетянка, которая хочет уничтожить мир!

Это уже четвертая совместная работа с Эммой Стоун. На этот раз актрисе пришлось полностью побрить голову. Йоргос Лантимос каждым своим фильмом делает прорыв в киноискусстве, придумывает что-то по-настоящему особенное — такое, что зритель не видел раньше. На этот раз "под соусом" комедии и сатиры.

