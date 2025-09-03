2-й сезон "Венздей": где смотреть финал сериала и что там покажут (видео)

В среду, 3 сентября, на стриминговом сервисе Netflix официально вышел финал второго сезона сериала "Венздей". Фанаты с нетерпением ждали, чем же закончится эта сногсшибательная история.

Related video

Продолжение сериала "Венздей" стало настоящим хитом под конец этого лета. Зрители с нетерпением ждали от Netflix финальных серий (4 завершающих эпизода) — и этот день настал. Итак, что же интересного нам показали, — узнавал Фокус.

Финал сериала "Вэнсдей"

Внимание — дальше возможны спойлеры! Первая половина второго сезона закончилась на довольно драматической ноте: Венздей в коме после нападения Гайда. Видения о смерти подруги Энид еще опаснее, а над Невермором нависает новая угроза.

3 сентября на стриминговом сервисе Netflix официально вышел финал второго сезона "Венздей" Фото: Netflix

Создатели сериала предупреждали, что заключительные эпизоды будут еще более мрачные и готические. Зрителя ждет много новых тайн, союзов, предательств, звездных камео и, наконец, неожиданная развязка.

Подробности сюжета

Одна из ключевых тем в начале — состояние Венздей после комы. Она продолжает видеть страшные видения и, как подтверждают источники, в середине сезона справиться с этим ей поможет дух Лариссы Уимс (Директор Невермора, которую убили в 1-м сезоне) — она будет для Венздей своеобразной проводницей.

Из-за взрыва в корпорации LOIS в мир пробралась куча монстров, в том числе и Гайд, а это представляет большую угрозу для Энид. Большинство этих существ связано именно с Адамсами из-за их деяний в прошлом. Все это превратит Невермор в место битвы, как Хогвартс в финале "Гарри Поттера".

Как и в первой части, продолжение посвящено родственным связям Адамсов. К тому же в кадре должен появиться еще один их родственник, имя которого держат в тайне. Остается большая интрига: сможет ли Энид спасти главную героиню и предотвратить свое ведение. Также нам намекают, что в финале кто-то из ключевых героев может погибнуть.

Появление Леди Гаги

После премьеры 1 сезона сериала по сети неслись видео с танцем Венздей под песню Lady Gaga — Bloody Mary.

Танец Венздей стал очень популярным в сети Фото: Netflix

Чтобы угодить фанатам, создатели анонсировали участие певицы во втором сезоне: она сыграет новую загадочную преподавательницу Невермора — Розалин Ротвуд! Также зрители услышат новый саундтрек — The Dead Dance.

Теории фанатов

Перед выходом заключительных эпизодов фанаты активно делились своими теориями относительно финала. Среди интересных версий:

Энид может стать врагом.

Гайд лишь отвлекает внимание зрителей, а настоящим антагонистом может оказаться кто-то из преподавателей.

Леги Гага может быть не только преподавательницей, но и новым "врагом в тени".

Где смотреть "Венздей"?

Сериал уже доступен на стриминговой платформе Netflix с украинским дубляжом и субтитрами.

Сериалы и фильмы очень быстро появляются и на украинских пиратских платформах, где их предлагают посмотреть бесплатно онлайн. Часть таких сайтов недавно заблокировали за нарушение авторских прав.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Леди Гага во втором сезоне "Венздей": Netflix впервые показал, как будет выглядеть звезда и кого сыграет.

Netflix показал новый трейлер "Венздей": зрителей ожидает неожиданный сюрприз.

Кроме того, стриминговый сервис показал первые кадры второго сезона "Венздей".