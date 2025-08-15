Netflix показал новый трейлер "Венздей": зрителей ожидает неожиданный сюрприз (видео)

На Netflix презентовали трейлер второй части нового сезона сериала "Венздей". Ролик ошеломил фанатов неожиданным поворотом — возвращением героини, которая погибла в финале первого сезона.

В свежем видео главная героиня просыпается после комы, вызванной последней битвой с Тайлером. Ее ждет сюрприз — появление директора Уимс (Гвендолин Кристи), которая погибла в предыдущем сезоне.

Перевоплотившись в медсестру, она обращается к Венздей с шуткой:

"Просыпайся, солнышко! Готова к губчатой ванне?"

Также в ролике видно, как персонажка Дженны Ортеги признается Энид, что они обе стали мишенью Тайлера и планирует ему противостоять. Подруга же упрекает Венздей, что именно из-за нее преступник сбежал. Неожиданно директор Вимс становится на сторону Энид, хотя та ее не видит.

В финале трейлера раздается загадочный голос похожий на Леди Гагу:

"Осторожно, за все придется заплатить".

По информации медиа, артистка может сыграть в сериале преподавательницу академии Невермор, которая проводит занятия по темным искусствам.

2 сезон Венздей

В новом сезоне Венздей Аддамс вместе с младшим братом Пагсли продолжает свое обучение в академии Невермор. Создатели решили уделить больше внимания отношениям главной героини с ее матерью — Мортишей Аддамс, которую сыграла Кэтрин Зета-Джонс.

В актерский состав второго сезона вернулись Дженна Ортега, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Исаак Ордоньес и Эмма Майерс. К ним присоединились и новые актеры: Тенди Ньютон, Стив Бушеми, Ноа Тейлор и певица Леди Гага в эпизодической роли.

