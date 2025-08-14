Продолжение истории "Венздей" на экранах: когда ждать новые эпизоды 2 сезона

Второй сезон сериала "Венздей" с Дженной Ортегой в главной роли и режиссером Тимом Бертоном возвращается на Netflix почти через три года. Первая часть уже доступна, а вторая выйдет 3 сентября.

Как пишет издание Forbes, сериал создан Альфредом Гофом и Майлзом Милларом и посвящен Венздей Аддамс из "Семейки Аддамс". Премьера второй части сезона, эпизоды 1-4, состоялась ранее, а финальные эпизоды 5-8 зрители увидят в сентябре.

Решение разделить сезон на две части предложил Netflix, а создатели шоу его поддержали. По их словам, это позволяет сделать первый блок эпизодов завершенным и при этом сохранить интригу для второй части. Кульминация четвертого эпизода, как и в первом сезоне, становится ярким моментом с большим клифгенгером, который держит зрителей в напряжении.

В частности, Альфред Гоф объяснил, что разделение сезона дало возможность изменить сюжетную структуру тайны.

"Я думаю, это позволило нам сделать то, что мы и так хотели сделать, — изменить интригу в сюжете. Мы не хотели, чтобы зрители ждали до конца восьмого эпизода, чтобы узнать, кто же все-таки убийца. Мы хотели, чтобы все стало понятно уже в первых четырех эпизодах. Итак, вы получаете это, а затем сериал перерастает в нечто большее. Как вы увидите в конце, все тайны раскрываются", — пояснил он.

Зато Майлз Миллар добавил, что создатели стремились избежать повторов и всегда удивлять зрителей неожиданными поворотами.

Издание объясняет, что такое разделение сезонов не редкость для Netflix. Например, шестой сезон "Кобра Кай" выходил частями, а пятый сезон "Очень странных дел" также будет растянут, хотя ожидание между блоками эпизодов будет меньше.

В общем, второй сезон "Венздей" продолжает историю Венздей Аддамс, которая рыщет в готических залах Академии Невермор, сталкиваясь с новыми врагами, друзьями и старыми противниками. По аннотации, она погружается в новую жуткую сверхъестественную тайну, вооруженная острым юмором и невозмутимым шармом.

Более того, во втором сезоне снимаются Стив Бушеми, Кэтрин Зета-Джонс, Эмма Майерс, Джой Санди и многие другие. Среди приглашенных звезд первой части — Джоанна Ламли, Тандиве Ньютон, Джейми Макшейн, Хейли Джоэл Осмент и Кристофер Ллойд.

Напомним, что ютуберка Ника Рогова высказала критику в адрес второго сезона "Венздей" из-за использования музыкального произведения российского композитора Сергея Прокофьева в одной из сцен. Зрители в комментариях также обратили внимание на упоминания русского писателя Льва Толстого в эпизодах.

Также Фокус писал, что с 6 августа на Netflix стали доступны новые эпизоды сериала "Венздей" с украинским дубляжом. Главная актриса Дженна Ортега обещает украинским зрителям еще больше монстров и темной атмосферы.