Украинцы обвинили сериал "Венздей" в пропаганде российской культуры: что возмутило сеть

Ютуберка Ника Рогова раскритиковала 2 сезон сериала "Венздей" за использование в одной из сцен музыки российского композитора Сергея Прокофьева. Украинцы в комментариях добавили, что в эпизодах упоминается также русский писатель Лев Толстой. В свою очередь некоторые из комментаторов напомнили, что Прокофьев родился в Донецкой области.

Related video

Блогерша отметила в заметке в своем аккаунте в соцсети X под ником Nikattica, что создатели могли бы выбрать наследие другого художника, не связанного с русской культурой. В частности она отметила, что для создания таинственной атмосферы подходят произведения норвежского композитора Эдварда Грига.

В то же время ютуберка похвалила игру в сериале британской певицы и танцовщицы Биллы Пайпер.

"Билли Пайпер в "Венздей" — великолепна. Прокофьев — нет. На кой черт тянуть великую вот прямо сейчас? Хотите что-то мистическое и таинственное — Эдвард Григ для вас шутка?" — возмутилась Nikattica.

В сети обвинили "Венздей" в пропаганде российской культуры Фото: скриншот

Сергей Прокофьев родился в 1891 году в имении Сонцовка, что ныне является селом Сонцовка Покровского района Донецкой области. В сериале звучит фрагмент "Танец рыцарей" из балета Прокофьева "Ромео и Джульетта" в исполнении главной героини.

Позже в ответ на замечание комментаторов о якобы украинских корнях Прокофьева Ника Рогова добавила, что Россия может использовать таких художников для размывания культурного пространства и пропаганды идеи "одного народа".

Ютуберка Ника Рогова обвинила сериал "Венздей" в содействии российскому влиянию Фото: скриншот

Комментаторы также добавили, что когда Венздей в одном из эпизодов перечисляла писателей, она упомянула россиянина Льва Толстого.

Сериал "Венздей" подвергся критике из-за упоминания о российских художниках Фото: скриншот Украинцы возмутились упоминанием о Льве Толстом в сериале "Венздей" Фото: скриншот

Другой пользователь отметил, что в сериале упоминается друг отца главной героини, работавший палачом в системе советских лагерей ГУЛАГ и являвшийся "мастером своего дела".

Украинцы критикуют "Венздей" за упоминания россиян Фото: скриншот

2 сезон сериала "Венздей" вышел на Netflix

Новый сезон "Венздей" вышел на Netflix 6 августа. Сейчас доступна для просмотра только первая часть, состоящая из 4 эпизодов продолжительностью около 1 часа — они сразу вышли с украинским дубляжом. Исполнительница главной роли Дженна Ортега записала видеообращение по поводу премьеры, в котором поздравила украинцев.

Второй сезон сериала получил возрастное ограничение 13+. Остальные эпизоды, по информации из официального тизер-трейлера Netflix, должны выйти 3 сентября.

Фокус рассказывал, что во 2-м сезоне сериала "Венздей" главная героиня продолжит свое обучение в академии Невермор с младшим братом Пагсли Аддамсом и будет иметь больше акцентов на элементах ужасов. На этот раз создатели сериала уделяют больше внимания отношениям Венздей с ее матерью — Мортишей Аддамс в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс.