Українці звинуватили серіал "Венздей" у пропаганді російської культури: що обурило мережу

Ютуберка Ніка Рогова розкритикувала 2 сезон серіалу "Венздей" за використання в одній зі сцен музики російського композитора Сергія Прокоф'єва. Українці в коментарях додали, що в епізодах згадується також російський письменник Лев Толстой. Своєю чергою деякі з коментаторів нагадали, що Прокоф'єв народився на Донеччині.

Related video

Блогерка зауважила в дописі у своєму акаунті в соцмережі X під ніком Nikattica, що творці могли б обрати спадок іншого митця, не пов'язаного з російською культурою. Зокрема вона зазначила, що для створення таємничою атмосфери підходять твори норвезького композитора Едварда Ґріґа.

Водночас ютуберка похвалила гру в серіалі британської співачки та танцюристки Білли Пайпер.

"Біллі Пайпер у "Венздей" — чудова. Прокофʼєв — ні. На чорта тягнути вєлікую оце прям зараз? Хочете щось містичне і таємниче — Едвард Ґріґ для вас жарт?" — обурилася Nikattica.

В мережі звинуватили "Венздей" у пропаганді російської культури Фото: скриншот

Сергій Прокоф'єв народився 1891 року у маєтку Сонцовка, що нині є селом Сонцівка Покровського району Донецької області. В серіалі звучить фрагмент "Танок лицарів" з балету Прокоф'єва "Ромео і Джульєтта" у виконанні головної героїні.

Пізніше у відповідь на зауваження коментаторів щодо нібито українського коріння Прокоф'єва Ніка Рогова додала, що Росія може використовувати таких митців для розмивання культурного простору та пропагування ідеї "одного народу".

Ютуберка Ніка Рогова звинуватила серіал "Венздей" в сприянні російському впливу Фото: скриншот

Коментатори також додали, що коли Венздей в одному з епізодів перераховувала письменників, вона згадала росіянина Льва Толстого.

Серіал "Венздей" зазнав критики через згадки про російських митців Фото: скриншот Українці обурилися згадкою про Льва Толстого в серіалі "Венздей" Фото: скриншот

Інший користувач зазначив, що в серіалі згадується друг батька головної героїні, що працював катом в системі радянських таборів ГУЛАГ і був "майстром своєї справи".

Українці критикують "Венздей" за згадки росіян Фото: скриншот

2 сезон серіалу "Венздей" вийшов на Netflix

Новий сезон "Венздей" вийшов на Netflix 6 серпня. Наразі доступна для перегляду лише перша частина, що складається з 4 епізодів тривалістю близько 1 години — вони одразу вийшли з українським дубляжем. Виконавиця головної ролі Дженна Ортега записала відеозвернення з приводу прем'єри, в якому привітала Українців.

Другий сезон серіалу отримав вікове обмеження 13+. Решта епізодів, за інформацією з офіційного тизер-трейлеру Netflix, має вийти 3 вересня.

Фокус розповідав, що у 2-му сезоні серіалу "Венздей" головна героїня продовжить своє навчання в академії Невермор із молодшим братом Пагслі Аддамсом та матиме більше акцентів на елементах жахів. Цього разу творці серіалу приділяють більше уваги стосункам Венздей з її матір'ю — Мортішею Аддамс у виконанні Кетрін Зети-Джонс.