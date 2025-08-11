Підтримайте нас RU
Українці звинуватили серіал "Венздей" у пропаганді російської культури: що обурило мережу

У серіалі Вендзей головну роль виконує Дженна Ортега
Дженна Ортега в ролі Венздей у другому сезоні однойменного серіалу | Фото: Скрин відео

Ютуберка Ніка Рогова розкритикувала 2 сезон серіалу "Венздей" за використання в одній зі сцен музики російського композитора Сергія Прокоф'єва. Українці в коментарях додали, що в епізодах згадується також російський письменник Лев Толстой. Своєю чергою деякі з коментаторів нагадали, що Прокоф'єв народився на Донеччині.

Блогерка зауважила в дописі у своєму акаунті в соцмережі X під ніком Nikattica, що творці могли б обрати спадок іншого митця, не пов'язаного з російською культурою. Зокрема вона зазначила, що для створення таємничою атмосфери підходять твори норвезького композитора Едварда Ґріґа.

Водночас ютуберка похвалила гру в серіалі британської співачки та танцюристки Білли Пайпер.

"Біллі Пайпер у "Венздей" — чудова. Прокофʼєв — ні. На чорта тягнути вєлікую оце прям зараз? Хочете щось містичне і таємниче — Едвард Ґріґ для вас жарт?" — обурилася Nikattica.

Фото: скриншот

Сергій Прокоф'єв народився 1891 року у маєтку Сонцовка, що нині є селом Сонцівка Покровського району Донецької області. В серіалі звучить фрагмент "Танок лицарів" з балету Прокоф'єва "Ромео і Джульєтта" у виконанні головної героїні.

Пізніше у відповідь на зауваження коментаторів щодо нібито українського коріння Прокоф'єва Ніка Рогова додала, що Росія може використовувати таких митців для розмивання культурного простору та пропагування ідеї "одного народу".

Фото: скриншот

Коментатори також додали, що коли Венздей в одному з епізодів перераховувала письменників, вона згадала росіянина Льва Толстого.

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Інший користувач зазначив, що в серіалі згадується друг батька головної героїні, що працював катом в системі радянських таборів ГУЛАГ і був "майстром своєї справи".

Фото: скриншот

2 сезон серіалу "Венздей" вийшов на Netflix

Новий сезон "Венздей" вийшов на Netflix 6 серпня. Наразі доступна для перегляду лише перша частина, що складається з 4 епізодів тривалістю близько 1 години — вони одразу вийшли з українським дубляжем. Виконавиця головної ролі Дженна Ортега записала відеозвернення з приводу прем'єри, в якому привітала Українців.

Другий сезон серіалу отримав вікове обмеження 13+. Решта епізодів, за інформацією з офіційного тизер-трейлеру Netflix, має вийти 3 вересня.

Фокус розповідав, що у 2-му сезоні серіалу "Венздей" головна героїня продовжить своє навчання в академії Невермор із молодшим братом Пагслі Аддамсом та матиме більше акцентів на елементах жахів. Цього разу творці серіалу приділяють більше уваги стосункам Венздей з її матір'ю — Мортішею Аддамс у виконанні Кетрін Зети-Джонс.