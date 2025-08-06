Новий сезон "Венздей" вже на Netflix, але не весь: Ортега звернулась до українців (відео)

З 6 серпня на Netflix доступні до перегляду нові епізоди серіалу "Венздей", і вони вже мають український дубляж. Акторка Дженна Ортега пообіцяла українцям ще більше монстрів і мороку.

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Поки що з другого сезону доступні лише чотири серії, тоді як перший включав вісім. Однак епізоди вже доступні українцям до перегляду у дубляжі на платформі Netflix.

З опису до першої серії відомо, що події розгортатимуться після літніх компаній. Головна героїня Венздей повернеться до академії "Невермор", здобувши небажану популярність, і стане ціллю "небезпечного сталкера".

2 сезон "Венздей": звернення Ортеги

На офіційній фан-сторінці Netflix в Україні уточнили, що поки опублікована лише перша частина 2-го сезону "Венздей".

"Привіт, Україна. "Невермор" кличе. Більше монстрів, більше таємниць, ще більше мороку", — заявила акторка Дженна Ортега, яка зіграла у серіалі головну роль, у своєму відеозверненні з приводу прем’єри.

Для другого сезону встановлене вікове обмеження 13+ через сцени насилля, присутність грубої лексики та детальне зображення травм. Епізоди тривають приблизно по годині.

Коли вийде друга частина сезону

Як відомо з офіційного трейлеру "Венздей", на вихід другої частини нового сезону слід чекати 3 вересня.

На Netflix зауважили, що серіал про дівчинку з сімейки Адамс залишається найпопулярнішим англомовним шоу платформи усіх часів. Перед виходом нових епізодів перший сезон знову увійшов у десятку лідерів за переглядами, загалом його переглянули вже понад 350 мільйонів разів.

2 сезон "Венздей": родичів Адамс буде більше

Як передавали у Reuters, у другому сезоні глядачі частіше бачитимуть родичів Венздей. Зокрема, її молодший брат Пагслі також вступить у "Невермор" на навчання, а батьки будуть часто бувати у кампусі. Творці вирішили розкрити у нових епізодах тему стосунків між матір’ю та донькою, тож Мортіша буде активне з’являтись на екранах.

Окрім того, у продовженні "Венздей" з’являться й ще не знайомі фанатам герої — новий директор школи, бабуся з сімейства Адамс та навіть відома співачка Леді Гага у ролі вчительки.

Серіал вже продовжений на третій сезон, і команда працює над ним. Співавтор Майлз Міллар підкреслив, що світ "Венздей" — великий, тож можливі спін-оффи або інші формати шоу.

Нагадаємо, у другому сезоні "Венздей" не з’явиться актор Персі Гайнс Вайт, який грав Ксав’є, через звинувачення у сексуальних домаганнях. Він заявляв про дезінформацію та закликав припинити переслідування його сім’ї й колег.

4 серпня англійський співак Ед Ширан анонсував "возз’єднання" з зіркою фільмів про Гаррі Поттера Рупертом Ґрінтом. Знаменитості, які роками висміювали свою схожість через руде волосся, знову з’являться в одному кліпі, і ця робота буде продовженням попередньої.