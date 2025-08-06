Новый сезон "Венздей" уже на Netflix, но не весь: Ортега обратилась к украинцам (видео)

С 6 августа на Netflix доступны к просмотру новые эпизоды сериала "Венздей", и они уже имеют украинский дубляж. Актриса Дженна Ортега пообещала украинцам еще больше монстров и мрака.

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Пока из второго сезона доступны только четыре серии, тогда как первый включал восемь. Однако эпизоды уже доступны украинцам к просмотру в дубляже на платформе Netflix.

Из описания к первой серии известно, что события будут разворачиваться после летних компаний. Главная героиня Венздей вернется в академию "Невермор", получив нежелательную популярность, и станет целью "опасного сталкера".

2 сезон "Венздей": обращение Ортеги

На официальной фан-странице Netflix в Украине уточнили, что пока опубликована лишь первая часть 2-го сезона "Венздей".

"Привет, Украина. "Невермор" зовет. Больше монстров, больше тайн, еще больше мрака", — заявила актриса Дженна Ортега, сыгравшая в сериале главную роль, в своем видеообращении по поводу премьеры.

Для второго сезона установлено возрастное ограничение 13+ из-за сцен насилия, присутствия грубой лексики и детального изображения травм. Эпизоды длятся примерно по часу.

Когда выйдет вторая часть сезона

Как известно из официального трейлера "Венздей", выход второй части нового сезона следует ждать 3 сентября.

На Netflix отметили, что сериал о девочке из семейки Адамс остается самым популярным англоязычным шоу платформы всех времен. Перед выходом новых эпизодов первый сезон снова вошел в десятку лидеров по просмотрам, в целом его посмотрели уже более 350 миллионов раз.

2 сезон "Венздей": родственников Адамс будет больше

Как передавали в Reuters, во втором сезоне зрители чаще будут видеть родственников Венздей. В частности, ее младший брат Пагсли также поступит в "Невермор" на обучение, а родители будут часто бывать в кампусе. Создатели решили раскрыть в новых эпизодах тему отношений между матерью и дочерью, поэтому Мортиша будет активно появляться на экранах.

Кроме того, в продолжении "Венздей" появятся и еще не знакомые фанатам герои — новый директор школы, бабушка из семейства Адамс и даже известная певица Леди Гага в роли учительницы.

Сериал уже продлен на третий сезон, и команда работает над ним. Соавтор Майлз Миллар подчеркнул, что мир "Венздей" — большой, так что возможны спин-оффы или другие форматы шоу.

Напомним, во втором сезоне "Венздей" не появится актер Перси Хайнс Уайт, который играл Ксавье, из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он заявлял о дезинформации и призвал прекратить преследование его семьи и коллег.

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