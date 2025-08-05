"Безумное видео": Эд Ширан анонсировал новую совместную работу со звездой "Гарри Поттера" (видео)

Уже 7 августа выйдет новая "злая" песня английского исполнителя Эда Ширана. В клипе на нее снялся британский актер Руперт Гринт, известный зрителям по роли Рона Уизли из легендарной серии фильмов о Гарри Поттере.

Related video

"Мы нажимаем кнопку воспроизведения на "A Little More"", — написал певец в соцсети X 4 августа.

Пока к просмотру доступен только трейлер

На YouTube можно посмотреть короткий трейлер видеоработы. Ее публикация запланирована на 18:00 7 августа.

Также уже было опубликовано превью песни "A Little More", которое длится 33 секунды.

Превью новой песни

"14 лет спустя мы с Рупертом Гринтом воссоединились. После написания песни у меня появилась эта дикая идея, и, к счастью, Руперт был готов к ней. Это абсолютно безумное видео на очень оптимистичную, веселую, но злую песню. Думаю, она станет любимой песней многих людей из альбома "Play". Релиз в четверг, следите за нашими новинками", — отметил Ширан в Facebook.

В американском музыкальном издании Billboard уточнили, что "Play" — это будущий альбом "Play" певца. Говоря о "воссоединении", он ссылается на предыдущую совместную работу с Гринтом. 14 лет назад актер сыграл в клипе на песню "Lego House" Ширана, исполнив роль сталкера.

Предыдущая совместная работа Ширана и Гринта вышла в 2011 году

В СМИ предположили, что новое видео продолжит прошлую историю. Герой, которого играет Гринт, по сюжету выйдет из тюрьмы и начнет вспоминать свои преступления.

Отмечается, что Ширан и Гринт годами высмеивали свое сходство, которое, в частности, подчеркивает рыжие волосы. В предыдущей совместной работе речь шла о навязчивом поклоннике певца.

Напомним, на концерте Oasis в Лондоне произошла драка из-за маракасов, которые музыкант бросил в толпу. Инструмент поймала женщина, но двое мужчин решили его отобрать.

1 августа американский певец и актер Джастин Тимберлейк заявил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Он признался, что испытывал "сильную боль" на сцене, но диагноз стал для него шоком.