У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма: чем она опасна (фото)

У американского певца и актера Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма. Артист прямо рассказал об этом после завершения своего двухлетнего мирового тура Forget Tomorrow.

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Об этом музыкант сообщил в своем Instagram. Он признался, что жизнь с болезнью истощает как физически, так и эмоционально.

"Когда мне впервые поставили диагноз, я был шокирован. Но по крайней мере мог понять, почему я, будучи на сцене, чувствовал сильную боль или просто безумную усталость или тошноту", — признался Джастин.

Тимберлейк добавил, что на самом деле гордится, что не остановил масштабный тур. Певец пообещал, что в дальнейшем будет больше рассказывать о своем здоровье.

Джастин Тимберлейк Фото: Instagram

"Я боролся с некоторыми проблемами со здоровьем, и у меня диагностировали болезнь Лайма — я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, а чтобы пролить свет на то, с чем я столкнулся за кулисами", — написал артист.

Во время тура он испытывал сильные боли, усталость и тошноту, однако продолжал выступать. Джастин говорит, что долго не решался публично рассказать о диагнозе.

Джастину Тимберлейку диагностировали болезнь Лайма Фото: Instagram

"Меня всегда учили держать такие вещи при себе. Но я стараюсь быть более открытым в отношении своих проблем, чтобы они не были неправильно истолкованы. Я делюсь всем этим, надеясь, что мы все сможем найти способ стать ближе друг к другу. Я хочу внести свой вклад, чтобы помочь другим, кто тоже страдает от этой болезни", — добавил музыкант.

Между тем, Джастин поблагодарил за поддержку жену Джессику Бил и их детей — Силаса и Фина, опубликовав фото с сыном.

Джастин Тимберлейк с сыном Фото: Instagram

Комментарии к посту Тимберлейк закрыл.

Болезнь Лайма: чем опасна

Это инфекция, передающаяся через укусы клещей. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, в частности со стороны сердца, суставов и нервной системы. У некоторых людей после лечения сохраняются симптомы: усталость, боль в мышцах, проблемы с концентрацией. Это может длиться месяцами или даже годами (так называемый пост-лаймский синдром). Часто болезнь диагностируют только тогда, когда уже есть серьезные поражения органов.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Джессика Бил появилась на публике вместе с сыновьями Джастина Тимберлейка.