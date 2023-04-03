Белла Хадид рассказала о борьбе с болезнью Лайма
Впервые звезда заразилась в 2012 году. Болезнь передается через укусы клещей.
26-летняя американская модель Белла Хадид рассказала о длительной истории ее проблем с болезнью Лайма.
Звезда подиумов палестинского происхождения призналась, что за год до этого она сделала экстренную операцию на корневом канале, в результате которой под соседним зубом образовалась незначительная инфекция, которую теперь планирует удалить.
Врачи Беллы назначили ей антибиотики для лечения челюстной инфекции после того, как она приземлилась во Флориде и поделилась селфи, на котором ее кожа "случайно вспыхивает".
"Я выгляжу больной, как собака, по сравнению с тем, как выгляжу сейчас", — объяснила Хадид.
"По сути, нервная боль от моей челюсти в конечном итоге распространялась по всему меридиану моего тела, и на ощупь, по всему телу, через все мои лимфатические узлы. Эта боль. Что-то действительно другое. Действительно иначе".
"Вы можете только удивляться, почему мое лицо меняется так, как оно не меняется, и вот почему. Конец истории", — продолжала Белла.
"Вот почему я ненавижу смотреть в зеркало или фотографироваться, особенно в последнее время, меня действительно тошнит, когда я себя вижу. Годы и годы этого".
Хадид добавила: "И если вы оглянетесь на фотографии с работы за последние восемь лет, то сможете заметить разницу между мной, когда мой Лайм вспыхивает, и мной, когда я здорова. Она совсем другая девушка. Мне так плохо за нее, мое маленькое тело".
Меньшая сестра Джиджи Хадид добавила, что она выглядит и чувствует себя так, как на этой фотографии "большинство дней", и извинилась за то, "как она снимала обложки и кампании в таком состоянии в течение месяца".
Напомним, Белла Хадид отказалась от алкоголя.
Также Фокус писал об идеальном красном платье, которое накануне показала Белла Хадид.