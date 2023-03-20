Белла Хадид продемонстрировала идеальное красное платье (фото)

Знаменитость также подчеркнула свой загар.

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26-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала идеальное красное платье на весну 2023. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения выглядела неотразимой, посетив открытие нового ресторана Caesar Palace Stanton Social Prime.

Хадид ошеломила публику в красном платье Amyshehab до щиколоток, плотно облегающем ее стройную фигуру.

Белла Хадид

На нем были длинные асимметричные рукава-колокольчики, из-за которых были видны руки знаменитости. Смелое платье привлекло внимание к ее стройным бедрам благодаря серебристой пряжке слева.

Белла Хадид

Модель соединила платье с открытыми черными босоножками на шпильке с перекрещенными ремешками на щиколотках. Ее ухоженные ногти были выкрашены в красный оттенок, соответствующий платью.

Белла оставила свои волосы распущенными, сделав волны с мягкой химической завивкой, спадавшие ей на плечи.

Младшая сестра Джиджи Хадид использовала гламурный макияж "Смоки-айз", а также румяну и красный блеск для губ.

Белла Хадид

Отметим, что такое платье стоит 160 фунтов стерлингов (около семи тысяч гривен).

Напомним, Белла Хадид делает снова модными аксессуары с 2000-х.

Также Фокус писал о комфортном образе на весну 2023 года от Беллы Хадид.