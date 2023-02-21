Белла Хадид продемонстрировала комфортный образ на весну 2023 (фото)

Знаменитость дала урок по многослойности в образе.

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26-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала комфортный образ на весну 2023 года. Снимками в новом стильном аутфите звезда подиумов палестинского происхождения поделилась в своем Instagram с более чем 57 млн подписчиков.

Младшая сестра Джиджи Хадид опубликовала фото со съемок, где примеряла сразу два худи на молнии в лаймовом цвете: одно поверх другого. Свой весенний лук она дополнила темно-зеленым бомбером, брюками на черном ремне. Волосы Беллы Хадид были распущены, а на лице визажисты сделали легкий макияж.

Модель никак не прокомментировала серию новых кадров.

[ + – ] Белла Хадид

Осенью 2022 года бывшая девушка певца The Weeknd активно участвовала в модных мероприятиях в рамках европейских недель моды. В частности, на показе новой коллекции парижского бренда Coperni на Хадид создали платье прямо на подиуме. Белая одежда из жидкого хлопка стала очень популярной в Сети, поскольку перформанс привлек к себе внимание общественности.

В конце 2022 года модель палестинского происхождения признали одной из самых трудолюбивых.

Напомним, Белла Хадид возвращает моду на аксессуары из 2000-х.

Также Фокус писал о стильном образе для весны 2023, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.