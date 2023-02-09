Белла Хадид показала идеальный образ для весны 2023 года (фото)

Звезда подиумов готовится к Неделе моды в Нью-Йорке.

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26-летняя американская модель Белла Хадид продемонстрировала идеальный образ для весны 2023 года. Об этом пишет Vogue.

Накануне звезда подиумов палестинского происхождения была замечена на улицах Нью-Йорка, где она, судя по всему, готовится к Неделе моды.

Хадид выбрала для выхода в свет свободное бежевое двубортное пальто, серое худи и темные брюки. На ногах модели были черные кроссовки Salomon, а к образу она добавила кепку Y2K от Supreme и сумку на плече. Волосы знаменитости в этот день были распущены.

Белла Хадид – звезда уличного стиля, не боящаяся экспериментировать со своими образами. Знаменитость обладает уникальной способностью объединять вещи в ансамбль, не имеющий смысла на бумаге. Впрочем, конечный результат всегда поражает.

Она сделала модными неожиданные вещи, например прошлогодние мини-платформы Ugg (которые она сочетала с мужским нижним бельем), или возродила основные вещи 2000-х, например огромная сумка-мессенджер.

[ + – ] Белла Хадид

Отметим, что спортивные туфли Salomon также часто выбирает американскую модель Хейли Бибер.

Напомним, 26-летняя Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро.

Также Фокус писал о смене имиджа и прически Беллы Хадид.