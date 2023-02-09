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Стиль життя

Белла Хадід показала ідеальний образ для весни 2023 (фото)

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Фото: bellahadid | Белла Хадід

Зірка подіумів готується до Тижня моди в Нью-Йорку.

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26-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала ідеальний образ для весни 2023. Про це пише Vogue.

Напередодні зірку подіумів палестинського походження помітили на вулицях Нью-Йорка, де вона, судячи з усього, готується до Тижня моди.

Хадід обрала для виходу у світ вільне бежеве двобортне пальто, сіре худі та темні штани. На ногах моделі були чорні кросівки Salomon, а до образу вона додала кепку Y2K від Supreme та сумку на плечі. Волосся знаменитості цього дня було розпущене.

Белла Хадід – зірка вуличного стилю, яка не боїться експериментувати зі своїми образами. Знаменитість має унікальну здатність об’єднувати речі в ансамбль, який на папері не має сенсу. Втім, кінцевий результат завжди вражає.

Вона зробила модними несподівані речі, як-от торішні мініплатформи Ugg (які вона поєднувала з чоловічою спідньою білизною), або відродила основні речі 2000-х, як-от величезна сумка-месенджер.

Белла Хадід

Зазначимо, що спортивні туфлі Salomon також часто обирає американська модель Гейлі Бібер.

Нагадаємо, 26-річна Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро.

Також Фокус писав про зміну іміджу та зачіски Белли Хадід.