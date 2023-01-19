У білому топі без білизни: Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро (відео)

Знаменитість приміряла класичний образ кінозірки Мерилін Монро.

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27-річна супермодель Белла Хадід перетворилася на образ голлівудської актриси Мерилін Монро. Відповідне відео зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На ролику Белла одягла білу перуку з кучерями навколо обличчя і показала, як наносила лак на волосся. У кадрі модель постала в білому короткому напівпрозорому топі, під який не одягла бюстгальтер, і виглядала дуже кокетливо.

У звичайному житті популярна модель фарбує волосся у темний колір. У ЗМІ часто пишуть, що Хадід фарбується в темний, бо не хоче, щоб її плутали зі старшою та такою самою відомою сестрою Джіджі Хадід.

Нагадаємо, один із найавторитетніших ресурсів про модну індустрію Models.com підбив підсумки щорічної премії Model of the Year Awards. Найкращою моделлю за підсумками голосування визнали американську супермодель Беллу Хадід.

Також Фокус писав, що аукціонний будинок Gotta Have Rock and Roll виставив на продаж костюм, який Мерилін Монро носила під час свого весілля з Джо Ді Маджіо у 1954 році. Хоч це вбрання не є одним із її найвідоміших образів, очікується, що воно коштуватиме від 1,5 до 2 мільйонів доларів США.