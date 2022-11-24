Культову сукню Мерилін Монро продають за 73 мільйони гривень

Попри свою трагічну смерть шість десятиліть тому, зірка Старого Голлівуду ніколи не покидала загальної уваги.

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Аукціонний будинок Gotta Have Rock and Roll виставив на продаж костюм, який Мерилін Монро носила під час свого весілля з Джо Ді Маджио у 1954 році. Про це повідомляє TMZ.

Ажіотаж навколо Мерилін посилився цього року після неоднозначного рішення Кім Кардаш'ян одягнути знамениту сукню зірочки "З Днем Народження, містере Президенте" на гала-концерті 2022 року, де вона нібито була пошкоджена.

Отримуючи вигоду з недавнього галасу, аукціонний будинок виставив на продаж консервативний костюм з весілля з зіркою "Нью-Йорк Янкіз".

Хоча це вбрання не є одним з її найвідоміших образів, очікується, що воно коштуватиме від 1,5 до 2 мільйонів доларів США.

[ + – ] Мерилін Монро та Джо Ді Маджио, 1954 рік

Історичний одяг є темно-коричневим костюмом Serge, що складається з двох частин, з білим коміром на жакеті.

Відомо, що зірка купила костюм в універмазі Macy's, розташованому на Манхеттені в Нью-Йорку, а потім подарувала його свекрусі свого особистого фотографа Мілтона Гріна.

Торги вже відкрито, а аукціон триватиме до 9 грудня.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян цього року стала зіркою Met Gala, коли з'явилася в культовій сукні Мерилін Монро, в якій кіноактриса виконувала своє знамените "З Днем Народження, містере Президенте" для Джона Кеннеді у 1962 році. Але, щоб влізти у знамениту сукню, Кім довелося схуднути. Причому у дуже короткий термін.