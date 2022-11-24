Культовое платье Мэрилин Монро продают за 73 миллиона гривен

Несмотря на свою трагическую смерть шесть десятилетий назад, звезда Старого Голливуда никогда не покидала всеобщего внимания.

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Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll выставил на продажу костюм, который Мэрилин Монро носила во время своей свадьбы с Джо Ди Маджио в 1954 году. Об этом сообщает TMZ.

Ажиотаж вокруг Мэрилин усилился в этом году после неоднозначного решения Ким Кардашьян надеть знаменитое платье звездочки "С Днем Рождения, мистер Президент" на гала-концерте 2022 года, где оно якобы было повреждено.

Извлекая выгоду из недавней шумихи, аукционный дом выставил на продажу консервативный костюм со свадьбы со звездой "Нью-Йорк Янкиз".

Хотя этот наряд не является одним из ее самых известных образов, ожидается, что он будет стоить от 1,5 до 2 миллионов долларов США.

[ + – ] Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио, 1954 год

Историческая одежда представляет собой темно-коричневый костюм Serge, состоящий из двух частей, с белым меховым воротником на жакете.

Известно, что звезда купила костюм в универмаге Macy’s, расположенном на Манхэттене в Нью-Йорке, а потом подарила его свекрови своего личного фотографа Милтона Грина.

Торги уже открыты, а аукцион продлится до 9 декабря.

Напомним, Ким Кардашьян в этом году стала звездой Met Gala, когда появилась в культовом платье Мэрилин Монро, в котором киноактриса исполняла свое знаменитое "С Днем Рождения, мистер Президент" для Джона Кеннеди в 1962 году. Но, чтобы влезть в знаменитое платье, Ким пришлось похудеть. Причем за очень короткий срок.