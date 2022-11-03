Кім Кардаш'ян показала, як екстремально худнула для сукні Мерилін Монро

Кім повністю відмовилася від цукру і займалася спортом годинами у костюмі для сауни.

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Кім Кардаш'ян цього року стала зіркою Met Gala, коли з'явилася в культовій сукні Мерилін Монро, в якій кіноакторка виконувала своє знамените "З Днем Народження, містере Президенте" для Джона Кеннеді у 1962 році. Але щоб влізти у знамениту сукню, Кім довелося схуднути. До того ж у дуже короткий термін. І це потребувало зусиль та сили волі. Про це пише Daily Mail.

Кім Кардаш'ян схудла на 7,2 кг за три тижні, коли поклялася собі, що поміститься у сукню Монро.

[ + – ] Кім Кардаш'ян розповіла про дієту та тренування

Сюжет про її підготовку до знаменитого вечора вийде у новому епізоді The Kardashians на Hulu.

Епізод отримав назву "Чи є щось більш американське, ніж Мерилін Монро?" і був присвячений Кім та її схудненню на 7 кг.

[ + – ] Кім Кардаш'ян розповіла про дієту та тренування

Під час примірки стало зрозуміло, що Кім не вмішається у сукню Мерилін, яка була скроєна і пошита точно за фігурою кінодіви. Вона облягала її настільки щільно, що Монро могла пересуватися в ній лише невеликими кроками.

Але, як видно у відомому відео, коли вона скинула хутряне манто, склалося враження, що вона повністю оголена і лише вкрита кристалами.

Такого ефекту Кім досягти не вдалося, тому що її параметри сильно відрізнялися від параметрів Монро. Але у сукню вона влізла завдяки виснажливим тренуванням.

[ + – ] Кім Кардаш'ян на Met Gala

"У мене є близько трьох тижнів, щоб влізти у цю сукню. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб це сталося", — каже Кім у відео.

Вона вибрала сувору дієту, забравши цукор з раціону, тренувалася з тренером кілька годин на день і не знімала костюм з ефектом сауни.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у сукні Мерилін Монро Фото: Скриншот

Хоча Кім недовго носила оригінальну сукню Мерилін Монро на червоній килимовій доріжці Met Gala, переодягнувшись у її точну копію до кінця вечора, але її поява викликала фурор.

Втім, потім виявилося, що культова сукня все ж таки була пошкоджена: відлетіли кілька кристалів і розійшлася блискавка, вшита у повітряну тканину. Втім, представники Кім запевняли, що коли вони повернули сукню в музей, вона була в порядку.