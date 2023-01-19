В белом топе без белья: Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро (видео)

Знаменитость примерила классический образ кинозвезды Мэрилин Монро.

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27-летняя супермодель Белла Хадид перевоплотилась в образ голливудской актрисы Мэрилин Монро. Соответствующее видео звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На ролике Белла надела белый парик с локонами вокруг лица и показала, как наносила лак на волосы. В кадре модель предстала в белом коротком полупрозрачном топе, под который не надела бюстгальтер, и выглядела весьма кокетливо.

В обычной жизни популярная модель красит волосы в темный цвет. В СМИ часто пишут, что Хадид красится в темный, потому что не хочет, чтобы ее путали со старшей и такой же известной сестрой Джиджи Хадид.

Напомним, один из самых авторитетных ресурсов о модной индустрии Models.com подвел итоги ежегодной премии Model of the Year Awards. Лучшей моделью по итогам голосования признали американскую супермодель Беллу Хадид.

Также Фокус писал, что аукционный дом Gotta Have Rock and Roll выставил на продажу костюм, который Мэрилин Монро носила во время своей свадьбы с Джо Ди Маджио в 1954 году. Хотя этот наряд не является одним из ее самых известных образов, ожидается, что он будет стоить от 1,5 до 2 миллионов долларов США.