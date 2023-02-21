Белла Хадід продемонструвала комфортний образ на весну 2023 (фото)

Знаменитість дала урок з багатошаровості в образі.

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26-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала комфортний образ на весну 2023. Знімками в новому стильному аутфіті зірка подіумів палестинського походження поділилася у своєму Instagram з понад 57 млн підписників.

Молодша сестра Джіджі Хадід опублікувала фото зі зйомок, де приміряла відразу два худі на блискавці в лаймовому кольорі: одне поверх іншого. Свій весняний лук вона доповнила темно-зеленим бомбером, штанами на чорному ремені. Волосся Белли Хадід було розпущене, а на обличчі візажисти зробили легкий макіяж.

Модель ніяк не прокоментувала серію нових кадрів.

[ + – ] Белла Хадід

Восени 2022 колишня дівчина співака The Weeknd активно брала участь у модних заходах у рамках європейських тижнів моди. Зокрема на показі нової колекції паризького бренду Coperni на Хадід створили сукню прямо на подіумі. Біле вбрання з рідкої бавовни стало дуже популярним у мережі, оскільки перформанс привернув до себе увагу громадськості.

Наприкінці 2022 модель палестинського походження визнали однією з найпрацьовитіших.

Нагадаємо, Белла Хадід повертає моду на аксесуари з 2000-х.

Також Фокус писав про стильний образ для весни 2023, який напередодні продемонструвала Белла Хадід.