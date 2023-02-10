Белла Хадід повертає моду на аксесуари з 2000-х (фото)

Знаменитість готується до Тижня моди в Нью-Йорку.

Related video

26-річна американська модель Белла Хадід повертає моду на аксесуар з 2000-х. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження продемонструвала своє шикарне почуття стилю, вийшовши на вечерю в популярне місце для знаменитостей Нобу в Нью-Йорку.

Для виходу у світ Белла вибрала сукню з візерунком і доповнила ансамбль шкіряною курткою, щоб зігрітися в холодні пізні зимові вечори.

Вона додала кілька оригінальних аксесуарів до образу, включаючи в’язану шапку-біні, окуляри, а також рожеві каблучки від BONBONWHIMS. У руках вона тримала масивну яскраву сумочку.

Молодша сестра Джіджі Хадід насолоджувалася нічним виходом за кілька днів до початку зіркового тижня моди в Нью-Йорку в п'ятницю, 10 лютого 2023.

У приталеній сукні в червону клітку зірка продемонструвала свою підтягнуту статуру, а також взула чорні військові черевики на товстій гумовій підошві. Волосся американської знаменитості цього вечора було розпущене.

[ + – ] Белла Хадід

Нагадаємо, 26-річна Белла Хадід знову змінила свою зачіску та повернулася до темного кольору волосся.

Також Фокус писав про ідеальний весняний образ 2023, який напередодні продемонструвала Белла Хадід.