Белла Хадид возвращает моду на аксессуары из 2000-х (фото)

Знаменитость готовится к Неделе моды в Нью-Йорке.

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26-летняя американская модель Белла Хадид возвращает моду на аксессуар из 2000-х. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов палестинского происхождения продемонстрировала свое шикарное чувство стиля, выйдя на ужин в популярное место для знаменитостей Нобу в Нью-Йорке.

Для выхода в свет Белла выбрала платье с узором и дополнила ансамбль кожаной курткой, чтобы согреться в поздние холодные зимние вечера.

Она добавила несколько оригинальных аксессуаров к образу, включая вязаную шапку-бини, очки, а также розовые кольца от BONBONWHIMS. В руках она держала массивную яркую сумочку.

Младшая сестра Джиджи Хадид наслаждалась ночным выходом за несколько дней до начала звездной недели моды в Нью-Йорке в пятницу, 10 февраля 2023 года.

В приталенном платье в красную клетку звезда продемонстрировала свое подтянутое телосложение, а также обула черные военные ботинки на толстой резиновой подошве. Волосы американской знаменитости в этот вечер были распущены.

[ + – ] Белла Хадид

Напомним, 26-летняя Белла Хадид снова изменила свою прическу и вернулась к темному цвету волос.

Также Фокус писал об идеальном весеннем образе 2023, который накануне продемонстрировала Белла Хадид.