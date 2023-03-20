Белла Хадід продемонструвала ідеальну червону сукню (фото)

Знаменитість також підкреслила свою засмагу.

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26-річна американська модель Белла Хадід продемонструвала ідеальну червону сукню на весну 2023. Про це пише Daily Mail.

Зірка подіумів палестинського походження виглядала заворожуючою, відвідавши відкриття нового ресторану Caesar Palace Stanton Social Prime.

Хадід приголомшила публіку в червоній сукні Amyshehab до щиколоток, яка щільно облягала її струнку фігуру.

Белла Хадід

На ній були довгі асиметричні рукави-дзвіночки, через які було видно руки знаменитості. Смілива сукня привернула увагу до її струнких стегон завдяки сріблястій пряжці зліва.

Белла Хадід

Вона поєднала сукню з відкритими чорними босоніжками на шпильці з перехрещеними ремінцями на щиколотках. Її доглянуті нігті були пофарбовані в червоний відтінок, який відповідав сукні.

Белла залишила своє волосся розпущеними, зробивши хвилі з м’якою хімічною завивкою, які спадали їй на плечі.

Молодша сестра Джіджі Хадід використала гламурний макіяж "смокі-айз", а також рум’яну та червоний блиск для губ.

Белла Хадід

Зазначимо, що така сукня коштує 160 фунтів стерлінгів (близько семи тисяч гривень).

Нагадаємо, Белла Хадід робить знову модними аксесуари з 2000-х.

Також Фокус писав про комфортний образ на весну 2023 від Белли Хадід.