У Джастіна Тімберлейка діагностували хворобу Лайма: чим вона небезпечна (фото)

В американського співака та актора Джастіна Тімберлейка діагностували хворобу Лайма. Артист прямо розповів про це після завершення свого дворічного світового туру Forget Tomorrow.

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Про це музикант повідомив у своєму Instagram. Він зізнався, що життя з хворобою виснажує як фізично, так і емоційно.

"Коли мені вперше поставили діагноз, я був шокований. Але принаймні міг зрозуміти, чому я, бувши на сцені, відчував сильний біль або просто шалену втому чи нудоту", — зізнався Джастін.

Тімберлейк додав, що насправді пишається, що не зупинив масштабний тур. Співак пообіцяв, що надалі буде більше розповідати про своє здоров'я.

Джастін Тімберлейк Фото: Instagram

"Я боровся з деякими проблемами зі здоров'ям, і у мене діагностували хворобу Лайма — я говорю про це не для того, щоб ви мене пошкодували, а щоб пролити світло на те, з чим я зіткнувся за лаштунками", — написав артист.

Під час туру він відчував сильні болі, втому та нудоту, проте продовжував виступати. Джастін каже, що довго не наважувався публічно розповісти про діагноз.

Джастіну Тімберлейку діагностували хворобу Лайма Фото: Instagram

"Мене завжди вчили тримати такі речі при собі. Але я намагаюся бути більш відкритим щодо своїх проблем, щоб вони не були неправильно тлумачені. Я ділюся всім цим, сподіваючись, що ми всі зможемо знайти спосіб стати ближче одне до одного. Я хочу зробити свій внесок, щоб допомогти іншим, хто теж страждає від цієї хвороби", — додав музикант.

Між тим, Джастін подякував за підтримку дружині Джесіці Біл та їхнім дітям — Сіласу та Фіну, опублікувавши фото із сином.

Джастін Тімберлейк із сином Фото: Instagram

Коментарі до допису Тімберлейк закрив.

Хвороба Лайма: чим небезпечна

Це інфекція, що передається через укуси кліщів. Хвороба може призвести до серйозних ускладнень, зокрема з боку серця, суглобів та нервової системи. У деяких людей після лікування зберігаються симптоми: втома, біль у м’язах, проблеми з концентрацією. Це може тривати місяцями або навіть роками (так званий пост-лаймський синдром). Часто хворобу діагностують лише тоді, коли вже є серйозні ураження органів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Джессіка Біл з'явилася на публіці разом із синами Джастіна Тімберлейка.