Дружина Джастіна Тімберлейка вивела у світ синів співака (фото)

Джессіка Біл та музикант одружені з 2012 року. У їхньому союзі народилися сини Сайлас та Фінеас.

Джессіка Біл з'явилася на публіці разом із синами Джастіна Тімберлейка під час відвідування 16-го щорічного показу мод Be Beautiful Be Yourself. Кадрами з події знаменитість поділилася в Instagram.

До 42-річної зірки екрану приєдналися Сайлас, 9 років, і Фінеас, 4 роки, на заході, який відбувся в готелі "Шератон" у Денвері, штат Колорадо, на підтримку Глобального фонду синдрому Дауна.

Біл трималася за руки зі своїми синами, коли вони разом йшли по подіуму. До них також приєдналася племінниця Джессіки, п'ятирічна Зая, яка має синдром Дауна.

Дружина Джастіна Тімберлейка вразила стильним чорним комбінезоном із ефектним пір’яним верхом і уклала свої пасма в гладкий боб.

Сайлас одягнув чорний піджак із білою сорочкою і штани кольору хакі, тоді як Фінеас продемонстрував футболку з підтяжками та краваткою-метеликом, бежеві штани з латками та кросівки.

Джессіка Біл

Маленька Зая була у сукні з тюлю, коли вона йшла перед своєю тіткою та двоюрідними братами на подіумі благодійного заходу.

Джессіка також позувала з батьками Заї: її братом Джастіном Білом і його дружиною Роуз Біл.

