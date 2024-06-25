Бармен розповів, скільки Джастін Тімберлейк випив перед арештом

Співробітник бару запевняє, що якщо Джастін десь і напився, то не в їхньому закладі.

Лише один коктейль випив 43-річний американський співак Джастін Тімберлейк незадовго до того, як його заарештував поліцейський Саг-Гарбора, штат Нью-Йорк. Про це в коментарі журналу People заявив бармен готелю American. За його словами, артист замовив мартіні.

"Якщо він і пив більше, то це було не тут", — сказав виданню другий співробітник бару.

Офіцери Саг-Гарбора звинуватили Тімберлейка в одному епізоді водіння в нетверезому стані та притягнули його до відповідальності за два порушення правил дорожнього руху: нездатність дотриматись знака зупинки і нездатність триматися правого боку. Після затримання він позував для фото в поліцейській дільниці з помітно почервонілими очима.

На поліцейському фото у Джастіна червоні очі Фото: Sag Harbor Police Department

Артист заперечував, що він вживав наркотики, і запевняв, що не пив багато. Він найняв місцевого адвоката Едварда Берка-молодшого, сподіваючись, що той зможе захистити його від висунутих звинувачень.

"У відповідний час йому буде що сказати. Наразі він очікує повного розкриття інформації від офісу окружного прокурора", — заявили в офісі адвоката.

Під час затримання молодий поліцейський не впізнав співака, а його ім'я ні про що йому не сказало. Під час затримання Тімберлейк сказав собі під ніс "Це зіпсує тур". Поліцейський запитав: "Який тур?" і почув у відповідь "Світовий тур".

Тімберлейк вирішив пережити скандал і відновити гастролі. Він виступив у Чикаго минулого тижня і сказав публіці, що це "був важкий тиждень".

"Я знаю, що мене іноді важко любити, але ви продовжуєте любити мене у відповідь", — додав Джастін, зазначивши, що він і його прихильники пройшли через "злети й падіння, повороти ліворуч і праворуч".

Раніше Фокус писав, що Джастін Тімберлейк зловживав алкоголем задовго до арешту.