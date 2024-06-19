Джастін Тімберлейк зловживав алкоголем задовго до арешту, — ЗМІ

Напередодні музиканта арештували за керування авто в нетверезому стані. За словами інсайдерів, "близькі стосунки" Джастіна з алкоголем це не секрет.

Американський співак Джастін Тімберлейк страждав від проблем з алкоголем задовго до арешту 18 червня 2024. Про це пише Page Six.

"Це не секрет. Усі знають", — розповідає джерело.

Інсайдер додав, що колишній бойфренд Брітні Спірс роками маскував свою залежність.

Втім, інше джерело повідомляє, що музикант деякий час не вживав алкоголь до свого арешту напередодні і навіть схуд, обравши більш здоровий спосіб життя. Тімберлейк відмовився від алкоголю перед початком свого світового туру Forget Tomorrow навесні 2024. Проте, судячи з усього, повернувся до шкідливої звички.

18 червня його звинуватили в керуванні автомобілем у нетверезому стані після вечері з друзями в готелі на Лонг-Айленді.

Джастін Тімберлейк Фото: Getty Images

Поліцейські, які стояли на вулиці, зупинили співака за порушення ПДР.

"Джастін вечеряв із друзями, і біля ресторану, як завжди, стояли поліцейські машини. Вони (поліцейські — ред.) шукають людей, які йдуть після опівночі і які можуть бути п'яні. Джастін пішов о 00:30, і його відразу ж зупинили", — розповіло джерело.

За словами інсайдерів, Джастін "багато пив" приблизно в той час, коли у 2021 році вийшов документальний фільм New York Times про його колишню дівчину Брітні Спірс. Наприкінці 2023 співачка також випустила мемуари "Жінка в мені", у яких розповіла про зради Тімберлейка та свій аборт на прохання музиканта. Ймовірно, це також стало причиною "повернутися до шкідливої звички".

Нагадаємо, Брітні Спірс зняла відео під пісню Джастіна Тімберлейка.

Також Фокус писав про побачення Джастіна Тімберлейка з дружиною.