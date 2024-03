Джастіна Тімберлейка помітили під час рідкісного виходу з дружиною (фото)

Зіркове подружжя, яке виховує двох синів, прилетіло до Лос-Анджелеса приватним рейсом. Це доволі рідкісна поява пари на публіці.

Американського співака та актора Джастіна Тімберлейка помітили під час рідкісного виходу з дружиною Джессікою Біл. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара повернулася в Лос-Анджелес приватним рейсом. 42-річна Джессіка та 43-річний Джастін, який нещодавно випустив новий альбом Everything I Thought It Was, були в буденних образах.

Кохана музиканта була в сірих спортивних штанах, чорній сорочці з довгими рукавами та парі білих кросівок. Її волосся було розпущене. Джессіка додала до весняного образу масивну сумочку Louis Vuitton.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл

Сам Джастін тим часом поєднав свій спортивний костюм Jordan із зеленою курткою-сорочкою та чорною бейсболкою. До образу колишній бойфренд Брітні Спірс додав окуляри та кросівки Nike.

Біл і Тімберлейк почали зустрічатися ще в січні 2007 року після зустрічі на вечірці в приватному клубі. У жовтні 2012 року пара зіграла весілля на італійському курорті. Наразі вони виховують двох спільних синів — Фінеаса та Сайласа.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл

Нещодавно ходили чутки про ймовірне розлучення пари на фоні скандалу навколо мемуарів Брітні Спірс, у яких співачка розповіла про зради та бажання Тімберлейка, аби та зробила аборт, коли вони зустрічалися на початку 2000-х.

