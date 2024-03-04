Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Джастін Тімберлейк на фоні чуток про розлучення звернувся до дружини (відео)

Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк, дружина джастіна тімберлейка, день народження, брітні спірс та джастін тімберлейк
Фото: Getty Images | Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк

Після виходу мемуарів колишньої дівчини музиканта Брітні Спірс ходили чутки, що у шлюбі Тімберлейка почалися серйозні проблеми. Спірс розповіла про їхні стосунки на початку 2000-х, зокрема, про зради співака та свій аборт.

Related video

43-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк на фоні чуток про розлучення привітав дружину Джессіку Біл із 42-річчям. Відео з іменинницею музикант поділився у своєму Instagram з понад 72 млн підписників.

Артист використав пісню Тіни Тернер The Best, показавши архівні кадри з коханою.

Кліп демонструє пару під час моментів разом за ці роки, а також їхніх двох синів Фінеаса, три роки, та Сайласа, вісім років.

Важливо
Джастін Тімберлейк на межі розлучення з дружиною: у чому причина

"Немає іншого способу сказати це. Ти — найкраща. Я тебе люблю. З днем народження", — зазначив Тімберлейк.

Серед кадрів на відео видно, як вона виконує удари ногою в бойових мистецтвах, а в тренажерному залі сильно б’є по гирі. Є також зворушливий момент, коли вона міцно обіймає одного зі своїх синів.

Джессіка Біл святкує 42-річчя

Біл і Тімберлейк почали зустрічатися ще в січні 2007 року після зустрічі на вечірці в приватному клубі. Незабаром вони знову зустрілися, коли Біл відвідала одне з шоу артиста.

Після цього вони почали розмовляти по телефону, створивши особливий зв’язок, який привів їх до весілля в жовтні 2012 року на італійському курорті.

Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк Fullscreen
Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк
Фото: Getty Images

Нагадаємо, модель Playboy розповіла про зради Джастіна Тімберлейка.

Також Фокус писав про бажання Джастіна Тімберлейка дати інтервʼю Опрі Вінфрі на фоні скандалу з Брітні Спірс.