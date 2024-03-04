Джастін Тімберлейк на фоні чуток про розлучення звернувся до дружини (відео)

Після виходу мемуарів колишньої дівчини музиканта Брітні Спірс ходили чутки, що у шлюбі Тімберлейка почалися серйозні проблеми. Спірс розповіла про їхні стосунки на початку 2000-х, зокрема, про зради співака та свій аборт.

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43-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк на фоні чуток про розлучення привітав дружину Джессіку Біл із 42-річчям. Відео з іменинницею музикант поділився у своєму Instagram з понад 72 млн підписників.

Артист використав пісню Тіни Тернер The Best, показавши архівні кадри з коханою.

Кліп демонструє пару під час моментів разом за ці роки, а також їхніх двох синів Фінеаса, три роки, та Сайласа, вісім років.

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Джастін Тімберлейк на межі розлучення з дружиною: у чому причина

"Немає іншого способу сказати це. Ти — найкраща. Я тебе люблю. З днем народження", — зазначив Тімберлейк.

Серед кадрів на відео видно, як вона виконує удари ногою в бойових мистецтвах, а в тренажерному залі сильно б’є по гирі. Є також зворушливий момент, коли вона міцно обіймає одного зі своїх синів.

Джессіка Біл святкує 42-річчя

Біл і Тімберлейк почали зустрічатися ще в січні 2007 року після зустрічі на вечірці в приватному клубі. Незабаром вони знову зустрілися, коли Біл відвідала одне з шоу артиста.

Після цього вони почали розмовляти по телефону, створивши особливий зв’язок, який привів їх до весілля в жовтні 2012 року на італійському курорті.

Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк Фото: Getty Images

Нагадаємо, модель Playboy розповіла про зради Джастіна Тімберлейка.

Також Фокус писав про бажання Джастіна Тімберлейка дати інтервʼю Опрі Вінфрі на фоні скандалу з Брітні Спірс.