Джастін Тімберлейк на межі розлучення з дружиною: у чому причина

Зіркова пара одружена з 2012 року та виховує двох синів. Втім, на них серйозно вплинула історія, повʼязана з колишньою дівчиною музиканта.

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42-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк на межі розлучення зі своєю дружиною Джессікою Біл, 41. Про це пише Life and Style.

Повідомляється, що зіркова пара переживає кризовий момент через вихід скандальних мемуарів Брітні Спірс "Жінка в мені".

"Вони люблять одне одного, пройшли сеанси у сімейного психотерапевта, проте вони не вирішили їхні основні проблеми", — розповідає джерело, близьке до подружжя.

Зокрема, інсайдер зазначає, що Біл та Тімберлейк навіть переїхали в інший будинок, щоб позбутися вантажу минулого і почати все спочатку. Втім, поки їм це складно вдається.

Джессіка Біл та Джастін Тімберлейк

Пара виховує двох синів — Сайласа та Фінеаса. Вони одружилися у 2012 році.

На початку 2000-х музикант зустрічався зі співачкою Брітні Спірс. У своїх мемуарах "Жінка в мені", які вийшли наприкінці жовтня 2023, артистка пригадала їхній роман. Виявилося, що Джастін змусив Брітні зробити аборт, коли вона завагітніла від нього.

Зокрема, вона, не називаючи конкретних імен, розповіла про зради колишнього бойфренда.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс Фото: Getty

Нагадаємо, Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл вперше вийшли на публіку разом після релізу мемуарів Брітні Спірс.

Також Фокус писав про те, що книжка Брітні Спірс зіпсувала її колишньому коханому сімейне свято.