Джастін Тімберлейк з дружиною вийшов на публіку вперше після релізу мемуарів Брітні Спірс (фото)

У своїй біографічній книжці Спірс пригадала зради колишнього коханого, вагітність від нього та рішення позбавитися дитини.

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42-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк і його дружина Джессіка Біл, 41, уперше зʼявилися на публіці після виходу мемуарів колишньої дівчини музиканта Брітні Спірс "Жінка в мені". Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя трималося за руки під час премʼєри фільму "Тролі: знову разом" в Лос-Анджелесі, одну з ролей у якому зіграв Тімберлейк.

Співак і його дружина, які є батьками синів Сайласа, 8 років, і Фінеаса, 3 роки, одяглися в темні образи.

10-разовий володар премії "Греммі" обрав чорний жакет з малюнком поверх чорної футболки з чорними штанами та темними туфлями. Колишній бойфренд Брітні Спірс також одягнув коричневі сонцезахисні окуляри з чорною оправою під час вечірньої появи на публіці.

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Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл Фото: Getty Images

Тим часом Біл продемонструвала шовковий топ із чорною спідницею з круглими сріблястими паєтками, доповнивши ансамбль темними колготками та чорними туфлями на підборах. Вона зробила хвіст та додала кілька лаконічних прикрас.

Це стало її першою публічною появою після виходу біографічної книжки Брітні Спірс під назвою "Жінка в мені" наприкінці жовтня 2023 року.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл Фото: Getty Images

Тімберлейк і Біл нещодавно відсвяткували 11-ту річницю весілля.

Нагадаємо, Брітні Спірс зізналася, що також зраджувала Джастіна Тімберлейка.

Також Фокус писав про спогади Брітні Спірс про її вагітність від Тімберлейка та рішення зробити аборт.