"Кохання її життя": кому Брітні Спірс присвятила свої мемуари

У біографічній книжці "Жінка в мені" артистка розповідає про своє дитинство, особисте життя та карʼєру.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс присвятила свої нові мемуари своїм синам, Шону Престону та Джейдену Джеймсу. Про це пише Page Six.

Мама двох дітей пише на початку біографічної книжки "Жінка в мені", яка з’явиться в магазинах 24 жовтня 2023, що її "хлопці" — це "кохання [її] життя".

Таблоїди раніше підтвердили, що Спірс не бачила 18-річного Престона чи 17-річного Джейдена майже два роки.

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Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Підлітки також пропустили весілля матері в червні 2022 року із Семом Асгарі, з яким артистка вже оголосила про розлучення у 2023.

Однак нещодавно джерела повідомили, що Брітні Спірс, Престон і Джейден знову почали обмінюватися повідомленнями до того, як діти переїхали на Гаваї зі своїм батьком Кевіном Федерлайном та його новою коханою Вікторією Прінс, у серпні 2023.

Мемуари Брітні Спірс Фото: Соцмережi

Також повідомлялося, що співачка обговорювала зі своїми дітьми нову книгу, у якій вона розповідає, що зробила аборт у 2000 році, завагітнівши від Джастіна Тімберлейка.

Напруга між артисткою та її спадкоємцями вперше стала відомою в серпні 2022 року, коли 45-річний Федерлайн заявив в інтерв’ю, що оголені пости його колишньої дружини в Instagram не подобаються Джейдену та Шону.

Нагадаємо, чому Брітні Спірс поголилася налисо у 2007 році.

Також Фокус писав про одкровення Брітні Спірс, що стосуються її дитинства.