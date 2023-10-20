"Любовь ее жизни": кому Бритни Спирс посвятила свои мемуары

В биографической книге "Женщина во мне" артистка рассказывает о своем детстве, личной жизни и карьере.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс посвятила свои новые мемуары своим сыновьям, Шону Престону и Джейдену Джеймсу. Об этом пишет Page Six.

Мама двоих детей пишет в начале биографической книги "Женщина во мне", которая появится в магазинах 24 октября 2023 года, что ее "парни" — это "любовь [ее] жизни".

Таблоиды ранее подтвердили, что Спирс не видела 18-летнего Престона или 17-летнего Джейдена почти два года.

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Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Подростки также пропустили свадьбу матери в июне 2022 года с Сэмом Асгари, с которым артистка уже объявила о разводе в 2023 году.

Однако недавно источники сообщили, что Бритни Спирс, Престон и Джейден снова начали обмениваться сообщениями до того, как дети переехали на Гавайи со своим отцом Кевином Федерлайном и его новой возлюбленной Викторией Принс, в августе 2023 года.

Мемуары Бритни Спирс Фото: Соцсети

Также сообщалось, что певица обсуждала со своими детьми новую книгу, в которой она рассказывает, что сделала аборт в 2000 году, забеременев от Джастина Тимберлейка.

О напряжении между артисткой и ее наследниками впервые стало известно в августе 2022 года, когда 45-летний Федерлайн заявил в интервью, что обнаженные посты его бывшей жены в Instagram не нравятся Джейдену и Шону.

Напомним, почему Бритни Спирс побрилась налысо в 2007 году.

Также Фокус писал об откровениях Бритни Спирс, касающихся ее детства.