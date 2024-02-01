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Стиль життя

Джастін Тімберлейк відреагував на вибачення Брітні Спірс

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Фото: Getty Images | Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс

Зірки зустрічалися на початку 2000-х. Через 20 років Брітні у мемуарах розповіла про зради колишнього коханого та свій аборт, що завдало шкоди репутації співака.

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43-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк відреагував на вибачення своєї колишньої дівчини Брітні Спірс, 42. Про це пише Daily Mail.

Артист, судячи з усього, висміяв свою колишню кохану після того, як вона перепросила перед ним за серйозні викриття у своїй книзі "Жінка в мені".

Джастін виступив напередодні на сцені в Нью-Йорку, де він під час виконання пісні "Cry Me a River" сказав: "Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб перепросити перед абсолютно ніким".

Зазначимо, що "Cry Me a River" відома як дис проти Брітні, у якому Тімберлейк звинуватив свою колишню дівчину в невірності.

Його різкі зауваження, здається, спрямовані на останній пост співачки в Instagram, де вона висловила жаль через розкриття подробиць своїх стосунків зі співаком на початку 2000-х.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс Fullscreen
Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс
Фото: Getty

"Я хочу перепросити за деякі речі, про які я написала у своїй книзі. Якщо я образила когось із людей, які мені щиро не байдужі, я глибоко шкодую", – зазначила Брітні.

Спірс також похвалила нові треки свого колишнього бойфренда — "Selfish" і "Sanctified".

У своїх мемуарах, опублікованих у жовтні 2023 року, співачка розповіла, що Джастін змусив її зробити аборт.

Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс Fullscreen
Джастін Тімберлейк та Брітні Спірс
Фото: Getty

Вона також стверджувала, що співак зраджував її.

Нагадаємо, Брітні Спірс попросила вибачення в Джастіна Тімберлейка після виходу її мемуарів.

Також Фокус писав про те, як фанати Брітні Спірс зіпсували її колишньому бойфренду довгоочікуване повернення в музику.