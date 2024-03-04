Джастин Тимберлейк на фоне слухов о разводе обратился к жене (видео)

После выхода мемуаров бывшей девушки музыканта Бритни Спирс ходили слухи, что в браке Тимберлейка начались серьезные проблемы. Спирс рассказала об их отношениях в начале 2000-х, в частности, об изменах певца и своем аборте.

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43-летний американский певец и актер Джастин Тимберлейк на фоне слухов о разводе поздравил жену Джессику Бил с 42-летием. Видео с именинницей музыкант поделился в своем Instagram с более 72 млн подписчиков.

Артист использовал песню Тины Тернер The Best, показав архивные кадры с возлюбленной.

Клип демонстрирует пару во время моментов вместе за эти годы, а также их двух сыновей Финеаса, три года, и Сайласа, восемь лет.

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Джастин Тимберлейк на грани развода с женой: в чем причина

"Нет другого способа сказать это. Ты самая лучшая. Я тебя люблю. С днем рождения", — отметил Тимберлейк.

Среди кадров на видео видно, как она выполняет удары ногой в боевых искусствах, а в тренажерном зале сильно бьет по гире. Есть также трогательный момент, когда она крепко обнимает одного из своих сыновей.

Джессика Бил празднует 42-летие

Бил и Тимберлейк начали встречаться еще в январе 2007 года после встречи на вечеринке в частном клубе. Вскоре они снова встретились, когда Бил посетила одно из шоу артиста.

После этого они начали разговаривать по телефону, создав особую связь, которая привела их к свадьбе в октябре 2012 года на итальянском курорте.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк Фото: Getty Images

Напомним, модель Playboy рассказала об изменах Джастина Тимберлейка.

Также Фокус писал о желании Джастина Тимберлейка дать интервью Опре Уинфри на фоне скандала с Бритни Спирс.