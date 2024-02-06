После ссоры с Бритни Спирс Джастин Тимберлейк собрался на интервью к Опре Уинфри

Среди прочего Джастин хочет объяснить Опре свою последнюю выходку на концерте, где со сцены он насмехался со своей бывшей девушки. Дата интервью пока не назначена.

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42-летний американский певец Джастин Тимберлейк, на которого обрушилась война хейта после выхода мемуаров Бритни Спирс "Женщина во мне", решил расставить все точки над "і". Он намерен дать откровенное интервью Опре Унинфри, где собирается рассказать свою версию истории их отношений и многое другое, сообщает Page Six.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение Тимберлейка появиться в эфире шоу Опры стала последняя публичная ссора с экс-девушкой. Как известно, она попросила у него прощения за откровения в мемуарах, а он высмеял ее на сцене во время своего концерта в честь дня рождения.

"Джастин действительно недоволен тем, как все сложилось. Он хотел, чтобы музыка говорила сама за себя, но этого явно не происходит.

Его комментарии на сцене только подлили масла в огонь. Идея сидячей беседы с кем-то вроде Опры Уинфри возникла несколько месяцев назад и теперь снова обсуждается. Он действительно не хочет этого делать, но чем громче становится реакция, тем больше он чувствует, что ему, возможно, придется это сделать", – рассказал инсайдер.

О Тимберлейке заговорили с новой силой после того, как в своей книге Бритни написала, что он принудил сделать ее аборт в начале 2000-ых когда они были парой. По ее словам, это было одним из самых тяжелых решений в ее жизни.

После этого поклонники Спирс буквально затравили артиста и даже испортили ему выход его первого за последние шесть лет трека.

Бритни, которая встречалась с Джастином с 1999 по 2002 год, перед выступлением в честь дня рождения артиста заявила, что хочет извиниться перед всеми, кого она "обидела" автобиографией. Затем она обратилась к Джастину, добавив: "Я также хотела сказать, что влюблена в новую песню музыканта "Selfish".

В свою очередь Тимберлейк, семейная жизнь которого из-за откровений Бритни оказалась под угрозой, на своем концерте One Night Only в Irving Plaza в Нью-Йорке 31 января, в свой 42-й день рождения: "Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться абсолютно ни перед кем".

Его заявление и выбор песни "Cry Me a River" заставили фанатов поверить, что он пользуется популярностью у Бритни, а некоторые разглагольствовали в Интернете, что его заявление было позором.

Ранее Фокус писал, что Джастин Тимберлейк хотел подать в суд на Бритни Спирс за ее мемуары.