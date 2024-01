Фанаты Бритни Спирс испортили Джастину Тимберлейку долгожданное возвращение в музыку

Поклонники певицы сделали все, чтобы сбросить новый сингл Тимберлейка с первого места в чарте iTunes Top Songs. Песня Спирс 13-летней давности обогнала первый с 2018 года трек артиста.

Мемуары Бритни Спирс "Женщина во мне", где она рассказала о том, что ее бывший бойфренд Джастин Тимберлейк спровоцировал ее на аборт в 2000-ых, аукнулись певцу, спустя 24 года. Музыкант планировал громкое возвращение в музыку, выпустив сингл "Selfish", который войдет в его новый альбом "Everything I Thought It Was", однако фанаты артистки испортили ему все планы завоевать место в чарте, пишет Variety.

После выхода нового сингла Тимберлейка группа Britney Army решила затроллить поп-звезду, подняв в чартах одноименную песню Спирс 2011 года. Через день после выхода трека Тимберлейка "Selfish" Спирс заняла первое место в чарте iTunes Top Songs, возродив бонус-трек с ее альбома "Femme Fatale" и обогнав его новую песню. Композиция Тимберлейка оказалась на третьем месте.

Песня "Selfish" 2011 года в исполнении Бритни Спирс

Тимберлейк выпустил "Selfish" 25 января, почти через неделю после того, как опубликовал отрывок в своих социальных сетях. Он представил песню полностью во время выступления в родном городе в Мемфисском театре Орфеум.

Первая за шесть лет сольная композиция Джастина Тимберлейка "Selfish"

Выход полноценного альбома Джастина запланирован на 15 марта, после чего он отправится в мировое турне Forget Tomorrow, которое стартует 29 апреля в канадском Ванкувере.

Тимберлейк не выпускал сольную музыку со времени своего последнего альбома Man of the Woods 2018 года. С тех пор он стал предметом споров после того, как его негативное отношение к Спирс после разрыва их отношений в 2002 году и его поведение во время инцидента на Суперкубке 2004 года с Джанет Джексон были раскрыты в документальном фильме New York Times 2021 года "Подставив Бритни Спирс". В том же году певец опубликовал в Instagram смутные извинения перед обеими женщинами, заявив, что "глубоко сожалеет о тех случаях в моей жизни, когда мои действия способствовали возникновению проблемы".

Карьера Тимберлейка – не единственное, по чему прилетела "ответка" от Спирс. Под угрозой оказался и его крепкий, казалось бы, брак с актрисой Джессикой Бил. Звездная пара, которая поженилась в 2012 году и воспитывает двоих сыновей, переживает кризисный момент из-за выхода скандальных мемуаров Бритни.

"Они любят друг друга, прошли сеансы у семейного психотерапевта, однако они не решили их основные проблемы", — рассказывает источник, близкий к супругам.

В частности, инсайдер отмечает, что Билл и Тимберлейк даже переехали в другой дом, чтобы избавиться от груза прошлого и начать все сначала.

Ранее Фокус писал, что Джастин Тимберлейк хочет подать в суд на Бритни Спирс за ее мемуары.