Дружина Джастіна Тімберлейка зняла обручку на фоні арешту співака (фото)

Нещодавно музикант потрапив у скандал, коли його арештували за водіння в стані алкогольного спʼяніння. Його дружина одразу змінила зачіску та зняла обручку.

42-річна американська акторка Джессіка Біл зняла обручку, продовжуючи зйомки фільму "Краща сестра" у Нью-Йорку, на тлі скандального арешту її чоловіка Джастіна Тімберлейка за водіння в нетверезовому стані. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану широко посміхнулась, коли зʼявилася на знімальному майданчику. Джессіка була одягнута в штани, темно-мʼятний топ та завʼязала кофту на шиї. Зокрема, мама двох дітей продемонструвала свою нову зачіску, зробивши нещодавно каре. Також дружина Джастіна Тімберлейка носила сонцезахисні окуляри. Втім, обручки на її пальці не було.

Джессіка Біл

Втім, ймовірно, Біл зняла обручку заради зйомок.

Це сталося за кілька днів після того, як співака арештували після водіння в нетверезому стані.

"Джастін вечеряв із друзями, і біля ресторану, як завжди, стояли поліцейські машини. Вони (поліцейські — ред.) шукають людей, які йдуть після опівночі і які можуть бути п'яні. Джастін пішов о 00:30, і його відразу ж зупинили", — зазначав інсайдер.

Музикант провів ніч у відділку поліції, проте згодом його відпустили.

Згодом стало відомо, що Тімберлейк давно має проблеми з алкоголем.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл Фото: justintimberlake

За словами інсайдерів, співак "багато пив" приблизно в той час, коли у 2021 році вийшов документальний фільм New York Times про його колишню дівчину Брітні Спірс. Наприкінці 2023 співачка також випустила мемуари "Жінка в мені", у яких розповіла про зради Тімберлейка та свій аборт на прохання музиканта.

Тімберлейк має постати перед судом 26 липня — того ж дня, коли має розпочатися його тур Польщею.

Джастін Тімберлейк та Джессіка Біл одружені з 2012 року та виховують двох синів.

Раніше Фокус писав, що дружина Джастіна на тлі скандалу навколо чоловіка з'явилася з новою зачіскою.