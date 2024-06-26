Жена Джастина Тимберлейка сняла обручальное кольцо на фоне ареста певца (фото)

Недавно музыкант попал в скандал, когда его арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Его жена сразу сменила прическу и сняла обручальное кольцо.

42-летняя американская актриса Джессика Бил сняла обручальное кольцо, продолжая съемки фильма "Лучшая сестра" в Нью-Йорке, на фоне скандального ареста ее мужа Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана широко улыбнулась, когда появилась на съемочной площадке. Джессика была одета в брюки, темно-синий топ и завязала кофту на шее. В частности, мама двоих детей продемонстрировала свою новую прическу, сделав недавно каре. Также жена Джастина Тимберлейка носила солнцезащитные очки. Впрочем, обручального кольца на ее пальце не было.

Джессика Бил

Впрочем, вероятно, Бил сняла обручальное кольцо ради съемок.

Это произошло через несколько дней после того, как певца арестовали после вождения в нетрезвом состоянии.

"Джастин ужинал с друзьями, и возле ресторана, как всегда, стояли полицейские машины. Они (полицейские — ред.) ищут людей, которые идут после полуночи и которые могут быть пьяны. Джастин ушел в 00:30, и его сразу же остановили", — отмечал инсайдер.

Музыкант провел ночь в отделении полиции, однако впоследствии его отпустили.

Потом стало известно, что Тимберлейк давно имеет проблемы с алкоголем.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил Фото: justintimberlake

По словам инсайдеров, певец "много пил" примерно в то время, когда в 2021 году вышел документальный фильм New York Times о его бывшей девушке Бритни Спирс. В конце 2023 года певица также выпустила мемуары "Женщина во мне", в которых рассказала об изменах Тимберлейка и своем аборте по просьбе музыканта.

Тимберлейк должен предстать перед судом 26 июля — в тот же день, когда должен начаться его тур по Польше.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил женаты с 2012 года и воспитывают двух сыновей.

Ранее Фокус писал, что жена Джастина на фоне скандала вокруг мужа появилась с новой прической.