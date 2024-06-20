Дружина Джастіна Тімберлейка з'явилася з новою зачіскою на тлі його арешту (фото)

На тлі стресів і проблем багато жінок вдаються до радикальної зміни зачіски. Джессіка приміряла новий образ, і він їй личить.

42-річна американська акторка Джессіка Біл після того, як її чоловіка, співака Джастіна Тімберлейка заарештували за водіння в нетверезому вигляді, була сфотографована з новою зачіскою. Замість довгих локонів у неї була коротка стрижка боб, пише Mail.Online.

Ще в травні на своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала відео, на якому жартівливо обсмикує свої довгі локони і з'являється з короткою стрижкою.

"Повернула чортову дупу Боба", — підписала відео Біл.

За інформацією видання, це — всього лише перука, яку акторка одягає для зйомок у серіалі на Amazon "Найкраща сестра". Однак психологи не виключають, що в майбутньому Джессіка може зробити таку ж зачіску вже на своєму волоссі. Вони стверджують, що у жінок часто з'являється імпульс "підстригтися" в певних випадках.

"Я виявила, що в людей зазвичай виникає бажання постригтися після того, як вони пережили стресові ситуації, позитивні чи негативні, коли все здавалося дещо ненормальним, що вони втратили контроль над чимось", — сказала докторка Лорен Аппіо, психологка та кар'єрна тренерка з Мангеттена.

Джессіка підтримала Джастіна в низці його неприємностей, включно з тим, що його спіймали за руку з іншою жінкою, і шокуючими одкровеннями Брітні Спірс у її мемуарах.

Джессіка Біл з новою зачіскою на зйомках

Вона — далеко не перша зірка, яка зазнала драматичної трансформації зачіски після проблем у стосунках. Серед інших знаменитостей зачіску у важкі періоди життя змінювала Селена Гомес, коли розлучилася з Джастіном Бібером після семи років стосунків. Довгі локони вона змінила на коротку стрижку.

У 2007 році співачка Брітні Спірс різко стала з блондинки брюнеткою, а потім і зовсім поголила голову. Це сталося на піку її проблем у шлюбі з Кевіном Федерлайном. Після цього вона потрапила під 13-річну опіку свого батька.

Акторка Ана Де Армас змінила свою зовнішність, коли вони з Беном Аффлеком розлучилися у 2021-му, лише після року стосунків. Зірка змінила свої блискучі темні хвилі на шикарний боб з бахромою, а джерела під час розставання стверджували, що вони були "в різні моменти свого життя".

Повертаючись до бобу Джесіки Біл, додамо, що ця стрижка — тренд літа 2024.

"Що ж, 2024 рік — рік боба. У попередні роки переважали об'ємні, енергійні та довгі фасони, але цьогоріч повернулися короткі стрижки", — зазначила провідна фахівчиня з волосся і засновниця Hair Made Easi Нікола Вуд.

Раніше Фокус писав, що дружина Джастіна Тімберлейка схудла для Met Gala 2024 за одну ніч.