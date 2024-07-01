Джастін Тімберлейк пожартував про свій арешт (відео)

18 червня музиканта затримала поліція. Виявилося, що він керував авто в стані алкогольного спʼяніння.

43-річний американський співак та актор Джастін Тімберлейк висміював свої нещодавні проблеми із законом під час концерту в Бостоні. Про це пише Hollywood Reporter.

Під час свого світового туру Forget Tomorrow він жартома згадав про свій арешт 18 червня 2024.

"Отож, сьогодні ввечері тут хтось сидить за кермом і… ні, я просто жартую", — сказав музикант.

Після того, як публіка почала сміятися, Джастін продовжив: "Чи є тут хтось сьогодні ввечері, що ви вперше на шоу? Чи є тут хтось, хто був на 1, 2, 3, можливо, 4 наших шоу?"

"Сподіваюся, що сьогодні ви вперше — на серйозній ноті — я сподіваюся, що ви відчуєте приязнь і любов", — зазначив колишній бойфренд Брітні Спірс.

Джастін Тімберлейк

Як відомо, майже два тижні тому офіцер поліції побачив, як Тімберлейк "не тримався правого боку проїжджої частини" і проїхав через знак "стоп". Згодом виявилося, що співак був у стані алкогольного спʼяніння.

"Джастін вечеряв із друзями, і біля ресторану, як завжди, стояли поліцейські машини. Вони (поліцейські — ред.) шукають людей, які йдуть після опівночі і які можуть бути п'яні. Джастін пішов о 00:30, і його відразу ж зупинили", — зазначав інсайдер.

Музикант провів ніч у відділку поліції, проте згодом його відпустили.

Згодом стало відомо, що Тімберлейк давно має проблеми з алкоголем.

Нагадаємо, скільки Джастін Тімберлейк випив перед арештом.

Раніше Фокус писав, що дружина Джастіна на тлі скандалу навколо чоловіка з'явилася з новою зачіскою.