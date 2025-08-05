Маракасы после выступления Oasis вызвали драку в толпе: есть травмированная фанатка (фото)

После концерта группы Oasis в Лондоне вспыхнула драка из-за маракасов, которые Лиам Галлахер бросил в толпу. Двое мужчин пытались отобрать сувенир у фанатки и травмировали ее.

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Как сообщает Daily Mail, на концерте Oasis в Лондоне произошла драка из-за маракасов Лиама Галлахера, которые музыкант бросил в толпу после выступления. Двое мужчин травмировали фанатку, которая поймала инструмент, пытаясь отобрать его.

Пострадавшая — 42-летняя Шанталь Арпино из Чешема, которая посетила концерт с партнером. После завершения выступления на стадионе "Уэмбли" музыкант Лиам Галлахер бросил маракасы в толпу, и Шанталь, которая стояла в 11-м ряду, сумела их поймать. Однако через несколько секунд к ней подскочили двое мужчин, которые начали силой вырывать инструмент.

По словам женщины, нападавшие давили ей на руки, втыкали ногти, пытались вывернуть пальцы и фактически прижали ее к земле. В результате она получила глубокие царапины и синяки, в частности на ногах.

Фотографии группы людей, вероятно с теми же маракасами, появились в Facebook. Один из мужчин, подписанный как Адам Уорвик, похвастался, что они якобы планируют продать сувенир, чтобы приобрести еще билеты на концерты. Однако пока неизвестно, именно эти люди нападали на Шанталь.

Женщина обратилась к пользователям соцсетей с просьбой "не вести себя как звери", даже в разгар эмоций. В комментариях многие выразили возмущение увиденным, назвав поведение нападавших неприемлемым.

Несмотря на ситуацию, Шанталь отметила, что в целом вечер ей понравился, но инцидент омрачил положительные впечатления.

Выступление Oasis на "Уэмбли" собрало около 90 тысяч зрителей.

Как сообщал Фокус, Том Круз потанцевал на концерте Oasis, которые называли его "сволочью".

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