Ноэль Галлахер продал свой уникальный "Ягуар", потому что так и не научился водить

Больше всего разочарована дочь участника группы Oasis, так как рассчитывала, что уникальное авто достанется ей

Знаменитый Ноэль Галлахер, основатель и автор песен легендарной группы Oasis продал свой классический спортивный автомобиль Jaguar за 125 тысяч фунтов стерлингов. "Ягуар" 25 лет простоял в гараже, так как Ноэль так и не научился его водить. Об этом пишет Daily Mail.

Ноэль Галлахер продал свой классический спортивный автомобиль Jaguar за 125 000 фунтов стерлингов тайному покупателю. Впрочем, продажа была не слишком выгодной. Так как в 1997 году, когда Oasis был на пике славы, а Ноэль купил авто – оно также стоило недешево: 110 000 фунтов стерлингов. Так что разница в 15 тысяч фунтов была не слишком значительной.

[ + – ] Анаис Галлахер и ее знаменитый отец Фото: Instagram gallagher_anais

Ноэль называл покупку черного кабриолета с алым кожаным салоном одной из "самых дорогих ошибок", но его 22-летняя дочь Анаис была явно разочарована продажей машины, так как она, по слухам, должна была достаться ей.

Водить музыкант так и не научился. Он хотел, даже начал брать уроки, но но у него ничего не получилось и он бросил это занятие.

[ + – ] "Ягуар" Ноэля Галлхера, который он так и не водил Фото: Соцсети [ + – ] "Ягуар" Ноэля Галлхера, который он так и не водил Фото: Соцсети

Он рассказывал на Radio X в 2019 году: "Мой Jaguar стоимостью 110 000 фунтов стерлингов просто стоит в гараже. Он стоит там с 90-х годов. Я думал, что когда стану настоящей рок-звездой, мне понадобится машина. Так что я купил "Ягуар" MkII 1967 года, года моего рождения. Я думал, что легко научусь водить". Но уникальный "Ягуар" появлялся в клипе We're On Our Way Now его группы High Flying Birds. К слову, в клипе снялся актер Мэтт Смит — звезда сериалов "Корона" и "Дом дракона".

[ + – ] Noel Gallagher's High Flying Birds - We're On Our Way Now

Напомним, ранее раритетный спорткар Jaguar XK120 1953 года завелся после 50 лет простоя. Его владелец хотел реставрировать авто, но бросил эту идею и машина годами стояла в гараже.