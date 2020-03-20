Годы вражды позади: братья Галлахеры могут снова возродить группу Oasis после коронавируса

Лиам Галлахер призвал брата к перемирию

Похоже, коронавирус воссоединяет тех, кто в ссоре. Британский исполнитель Лиам Галлахер призвал к примирению своего брата Ноэля. Об этом пишет Daily Mail.

Лиам хочет провести благотворительный концерт после того, как пандемия COVID-19 пойдет на спад. И хочет, чтобы это была группа Oasis в ее прежнем звездном составе.

"Ради милосердия, Ноэль, давай. Мы можем вернуться к нашей совместной карьере", - написал певец в Twitter.

Группа была основана в 1991 году. А уже в 1994 году между братьями начались разногласия. Лиам часто пил и устраивал драки. А однажды даже подрался с братом во время записи нового альбома, причем дрались они на крикетных битах, которые зачем-то привезли с собой на студию в Лас-Вегасе.

Однако Ноэль ушел из Oasis только в 2009, потому что "не мог больше находиться с Лиамом на одной сцене". Оба Галлахера начали сольные карьеры.

Но на одной сцене больше не встречались, а если это все же происходило, то дело заканчивалось дракой.

Пока Ноэль ничего не ответил на предложение брата, но источники считают, что воссоединение нее произойдет даже по такой уважительной причине.

Как ранее писал Фокус:

Писатель Джордж Мартин в своем блоге объявил, что присоединяется к мерам, которые в США предпринимают против распространения пандемии коронавируса, и временно закрывает свой кинотеатр "Жан Кокто", выставочный зал и школу при фонде "Дилижанс". Сам писатель также ограничил круг своего общения, призывает почаще мыть руки и активно работает над книгами.