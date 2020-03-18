Коронавирус при дворе: принц Гарри и королева Елизавета отправились в самоизоляцию

Принц с семьей уединились в канадском особняке, а британский монарх – в Виндзорском дворце

Принц Гарри вернулся к своей семье в канадский Ванкувер и, вместе с Меган Маркл и малышом Арчи удалились в самоизоляцию в своем особняке. То же самое сегодня сделает и бабушка принца. Королева Елизавета уедет в Виндзорский замок. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что Меган Маркл требует от персонала, чтобы все они носили латексные перчатки и следовали строгому гигиеническому протоколу. А общаться с ней, Гарри и Арчи напрямую может только очень ограниченный круг лиц.

Особняк, в котором принц Гарри и Меган проживают в Ванкувере

Однако Гарри и Меган не бездействуют в самоизоляции, сообщает источник. Они считают, что коронавирус способствует кризису психического здоровья и работают с некоммерческими организациями, которые помогают справиться с кризисом наиболее незащищенным слоям населения.

Но, находясь в Ванкувере, принц Гарри "чувствует себя беспомощным", потому что очень переживает за отца, принца Чарльза, и бабушку с дедушкой и ничем не может им помочь. Однако известно, что он просил их поменьше встречаться с чужими людьми и участвовать в массовых мероприятиях.

93-летняя королева Елизавета ІІ, похоже, прислушалась к внуку и сегодня покидает Лондон, чтобы отправиться в самоизоляцию в Виндзорский замок. Там у троих из обслуживающего персонала появились симптомы коронавируса.

Королева Елизавета в Виндзорском замке со своими корги/Фото: The Guardian

Там она, скорей всего, останется до Пасхи. Будет заниматься домашним хозяйством и проводить время в кругу семьи. Ряд мероприятий, таких как чай в саду и торжественная служба в часовне Святого Георгия были отменены.

Принц Чарльз с женой также раньше завершили свои деловые поездки. И отменили визит на Кипр.

Как ранее писал Фокус:

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