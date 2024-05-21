Памела Андерсон показала, из чего состоит ее счастливая жизнь (фото, видео)

В старом доме на острове Ванкувер знаменитость чувствует себя по-настоящему наполненной и свободной.

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56-летняя американская модель и актриса Памела Андерсон, некогда прослывшая секс-символом, сейчас предпочитает не тусовки и вечеринки, а уединение в своем уютном доме на острове Ванкувер в Канаде. На своей странице в Instagram знаменитость показала, как наслаждается овощным супом на уютной кухне и работает в саду.

На снимке Памела сидит на кухонном диванчике в платье с цветочным узором. Она смотрит в окно, а в руках с ярко-красным маникюром держит тарелку с супом

"Увидьте красоту в том, кто вы есть, а затем поделитесь ею", – написала Памела.

Тут же есть и видео, где Андерсон наливает суп в тарелку, добавляя к нему зелень, перец и авокадо, а затем выдавливает сок лайма.

В Instagram Stories актриса добавила кадр своей работы в саду на грядках. На ней – длинное белое платье с розовым цветочным принтом и белый кардиган, а руки защищены парой садовых перчаток.

ЗНаменитость обожает ковыряться нагрядках Фото: Pamela Anderson/Instagram

В Ванкувер звезда вернулась, устав от бурной жизни в США. Она живет в доме, который когда-то выкупила у своей бабушки, и наслаждается природой и работой на земле.

Однако это не мешает ей продолжать сниматься для брендов и в кино. Недавно Андерсон вместе со своими сыновьями Брендоном и Диланом снялась для бренда Pandora в рекламной кампании, посвященной Дню матери. Они рекламировали украшения с искусственно выращенными бриллиантами. С этой компанией блондинка сотрудничает с прошлого года.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон получила роль в перезапуске культовой комедии "Голый пистолет".