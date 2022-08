Ноел Галлахер продав свій унікальний "Ягуар", бо так і не навчився водити

Найбільше розчарована дочка учасника гурту Oasis, оскільки розраховувала, що унікальне авто дістанеться їй.

Знаменитий Ноел Галлахер, засновник і автор пісень легендарного гурту Oasis, продав свій класичний спортивний автомобіль Jaguar за 125 тисяч фунтів стерлінгів. "Ягуар" 25 років простояв у гаражі, оскільки Ноель так і не навчився ним керувати. Про це пише Daily Mail.

Ноел Галлахер продав свій класичний спортивний автомобіль Jaguar за 125 тисяч фунтів стерлінгів таємному покупцю. Втім, продаж був не надто вигідним. Оскільки в 1997 році, коли Oasis був на піку слави, Ноел купив авто — воно також коштувало дорого: 110 000 фунтів стерлінгів. Тож різниця в 15 тисяч фунтів була не надто значною.

[ + – ] Анаїс Галлахер і її знаменитий батько Фото: Instagram gallagher_anais

Ноел називав покупку чорного кабріолета з червоним шкіряним салоном однією з "найдорожчих помилок", але його 22-річна дочка Анаїс була явно розчарована продажем машини, оскільки вона, за чутками, мала дістатись їй.

Водити музикант так і не навчився. Він хотів, навіть почав брати уроки, але в нього нічого не вийшло, і він кинув це заняття.

[ + – ] "Ягуар" Ноела Галлхера, який він так і не водив Фото: Соцсети [ + – ] "Ягуар" Ноела Галлхера, який він так і не водив Фото: Соцсети

Він розповідав на Radio X у 2019 році: "Мій Jaguar вартістю 110 000 фунтів стерлінгів просто стоїть у гаражі. Він стоїть там із 90-х років. Я думав, що коли стану справжньою рок-зіркою, мені знадобиться машина. Так що я купив "Ягуар" MkII 1967 року, року мого народження. Я думав, що легко навчуся водити". Але унікальний "Ягуар" з'являвся в кліпі We're On Our Way Now його гурту High Flying Birds. До речі, у кліпі знявся актор Метт Сміт — зірка серіалів "Корона" і "Дім дракона".

[ + – ] Noel Gallagher's High Flying Birds — We're On Our Way Now

