Стало відомо, яке порушення ПДР скоїв водій "Ягуару" в Дніпрі, і хто був за кермом (відео)

Автомобіль "Ягуар" з крайньої правої смуги повернув ліворуч на проспект Івана Мазепи, тим самим порушивши ПДР. Це помітили патрульні, які їхали позаду, і поїхали за автівкою-порушницею.

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У Дніпрі камери спостереження "Ситуаційного центру" зафіксували автомобіль Jaguar, власника якого застрелив патрульний поліцейський 29 серпня. На відео видно, як автомобіль порушив ПДР, і хто перебував за кермом. Кадри виклали в телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

На опублікованих кадрах видно, як водій автівки з крайньої правої смуги повернув ліворуч, на проспект Івана Мазепи у Дніпрі, чим порушив правила ПДР. Збоку їхало авто патрульних, тож вони помітили порушення і поїхали за водієм.

Також видно, що на момент порушення за кермом перебував чоловік, а жінка сиділа на пасажирському сидінні. На момент зупинки авто жінка з чоловіком, скоріш за все, помінялися місцями, що викликало обурення у патрульних поліцейських.

"Порушення сталося о 16:54, а стрілянина — близько 18:00 на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної", — йдеться в повідомленні.

Вбивство чоловіка патрульним в Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталася стрілянина. Патрульний поліцейський застрелив чоловіка. Копи зупинили авто, а чоловік і жінка, які там перебували, відмовилися виходити і ображали правоохоронців. Діти, які перебували в салоні, теж використовували лайку на адресу копів.

В якийсь момент правоозоронці намагалися дістати жінку з-за керма за ноги. Чоловік вибіг із салону і почав бити поліцейських. Він ударив патрульного, той впав на землю. А далі вдарив його напарницю. В цей момент патрульний дістав зброю і вистрілив.

Раніше повідомлялося, що, згідно з попередніми даними, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Однак під час бесіди у водія виник конфлікт із правоохоронцями.